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В мире

19 мая 2017, 16:40
Крейсер "Варяг" покинул Сингапур

Крейсер "Варяг" покинул Сингапур

На протяжении трех дней российский крейсер участвовал в международной выставке и был открыт для посещения иностранными делегациями стран-участниц

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана Тихоокеанского флота гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт "Чанги" Республики Сингапур после участия в международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017", сообщает ЕНВ.  

На протяжении трех дней российский крейсер принимал участие международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017" и был открыт для посещения иностранными делегациями стран-участниц.

"Имдэкс Эйша" - это крупнейшая выставка по морской оборонной тематике в Азиатско-тихоокеанском регионе. Она объединяет в себе выставку, конференцию и посещение военных кораблей. Выставка проходит один раз в два года. Выставка проводится при поддержке Сингапурского Совета по развитию торговли (SECB), Морского порта Сингапура (MPA) и Военно-морского флота Республики Сингапур (RSN).

В ходе визита офицеры командования отряда встретились с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетили другие корабли-участники "Имдэкс Эйша – 2017". Кроме того моряки-тихоокеанцы ознакомились с достопримечательностями иностранного порта.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга", выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Метки: Сингапур, ТОФ

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