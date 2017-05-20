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Экономика

19 мая 2017, 16:20
Индийская корпорация KGK в сентябре откроет производство алмазов на Дальнем Востоке

Индийская корпорация KGK в сентябре откроет производство алмазов на Дальнем Востоке

Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья

Во время III Восточного экономического форума ведущий мировой производитель драгоценных камней Индийская корпорация KGK откроет в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов. Об этом стало известно на заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, посвященному подведению итогов 2016 года и обсуждению задач, поставленных на 2017 год, сообщает ЕНВ.

"Достигнута договоренность компании КGК. Они встретились с представителями "АЛРОСА", обсудили объемы поставок. Они на Восточном экономическом форуме откроют предприятие. Для этого уже завезли оборудование. Там довольно сложная программа обучения персонала. Сначала будет довольно много их работников, но они будут обучать и пропорцию менять в нашу пользу", - сообщил вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Напомним, в марте 2017 года в Мумбаи (Индия) Юрий Трутнев вручил свидетельство резидента свободного порта Владивосток индийской компании "КГК ДВ" президенту корпорации KGK Group Навраттану Котари.

Компания KGK, основанная в 1905 году, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбай (Индия).

"Запуск нового производства на Дальнем Востоке в статусе резидента свободного порта Владивосток позволяет воспользоваться соответствующими преференциями для развития бизнеса в регионе и открывает серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР", - заявлял управляющий директор группы компаний KGK Сандип Котари.

Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании "АЛРОСА". Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие "КГК ДВ" с логистикой, страхованием ценных грузов и сопровождением ограночного производства.

Индийский инвестор за два года планирует построить в Приморье фабрику по огранке бриллиантов. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.

Метки: Минвостокразвития

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