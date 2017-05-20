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Общество

19 мая 2017, 14:40
На острове Русском закачивается отопительный сезон

На о. Русский закачивается отопительный сезон

В понедельник на мини-ТЭЦ "Центральная" и "Океанариум" начнутся гидравлические работы

22 мая АО "ДВЭУК" приступит к гидравлическим испытаниям магистральной теплосети о. Русский по итогам отопительного сезона. В течение недели будет прекращена подача тепловой энергии от мини-ТЭЦ "Центральная" на объекты Дальневосточного федерального университета, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу АО "ДВЭУК".

Как отметил начальник цеха по эксплуатации энергообъектов о. Русский АО "ДВЭУК" Александр Тычинин, учитывая высокую социальную значимость Медицинского центра ДВФУ, на период гидравлических испытаний будет задействована резервная блочно-модульная котельная, которая обеспечит медучреждение горячей водой.

По его словам, перед началом осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. будет проведен второй этап гидравлических испытаний, в том числе на мини-ТЭЦ "Океанариум". Также энергетикам предстоит выполнить регламентные работы по подготовке оборудования станций, сформировать нормативный неснижаемый запас резервного топлива и материалов.

Напомним, источники генерации АО "ДВЭУК" на о. Русский обеспечивают энергоснабжение ДВФУ, Приморского океанариума, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Энергетический кластер островной территории состоит из трех мини-ТЭЦ, более 5 км магистральных теплотрасс и 10,5 км распределительной электросети с подстанциями.

Справка: Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" является лидером в реализации инвестиционных проектов по развитию электроэнергетической инфраструктуры ДФО. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО "ЕЭС России", в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Объем инвестиционной программы компании в 2009-2016 гг. составил 69,9 млрд рублей. Акционерный капитал Общества превышает 60,2 млрд рублей. Мажоритарный акционер – Российская Федерация в лице Росимущества (владеет 99,99% акций).

Метки: ДВЭУК, отопление, Русский

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