Депутаты ЛДПР предложили ограничить полномочия губернаторов одним пятилетним сроком

На рассмотрение Государственной Думы внесён законопроект, согласно которому деятельность руководителей исполнительной власти субъектов Федерации будет ограничиваться одним пятилетним сроком, сообщает ЕНВ.

Авторами документа, который зарегистрирован в электронной базе нижней палаты, стали депутаты партии ЛДПР Алексей Диденко, Александр Шерин и Антон Морозов .

"Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить срок замещения должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) одним сроком на пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, "значительно меньший масштаб задач, решаемых главой субъекта Российской Федерации, обуславливает не только более краткий срок его полномочий — пять лет, но и меньшее количество таких сроков. Соответственно, руководитель субъекта Российской Федерации должен замещать должность лишь один срок", — отмечают парламентарии.

"Несмотря на некий популизм в представленных изменениях, необходимо констатировать, что они также являются следствием политического кризиса в большом количестве регионов страны за последние годы, - отмечает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Команды многих губернаторов в нашей стране явно не справляются с задачами, которые на них возложены. Однако, существуют примеры, где главы регионов не просто способствуют стабильности в субъектах, а их нахождение на посту рассматривается президентом России в качестве необходимости в целях обеспечения проводимой государством политики. Так что, ввиду данных противоречий, проект закона не является "проходным", - заключил эксперт.

При этом законопроектом устанавливается, что гражданин, замещавший должность высшего должностного лица субъекта России, может снова повторно занять эту должность с согласия Президента Российской Федерации или после перерыва, равного хотя бы одному сроку его пребывания у власти.

"С конституционно-правовой точки зрения данная инициатива не представляет собой какого-то ни было нонсенса, - отмечает ведущий политолог Приморского края, доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ Наталья Коломейцева. - Во многих странах мира, например, в недалекой от нас Южной Корее, даже полномочия президента ограничены лишь одним сроком. С другой стороны, соглашусь и с теми коллегами, которые считают эту меры слишком крайней. Здесь важно понимать, что для нас важнее: обеспечение сменяемости власти или обеспечение стабильности политического процесса в регионах. С уверенностью можно отметить, что депутаты ГД, которые будут рассматривать проект "либерал-демократов" сделают акцент на второй цели".

Напомним, что с инициативой ограничить губернаторский срок фракция ЛДПР выступает не впервые. В прошлом году был внесен аналогичный законопроект. Ранее, еще в 2010 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что, с его точки зрения, оптимальным все же является пребывание на посту губернатора не более одного срока: "Один срок - вот единственное лекарство, потому что второй срок он автоматически себе делает, а там и третий, и четвертый".