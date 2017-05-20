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Политика

19 мая 2017, 12:00
Депутаты ЛДПР предложили ограничить полномочия губернаторов одним пятилетним сроком

Депутаты ЛДПР предложили ограничить полномочия губернаторов одним пятилетним сроком

Но предусмотрели и исключения из этого правила

На рассмотрение Государственной Думы внесён законопроект, согласно которому деятельность руководителей исполнительной власти субъектов Федерации будет ограничиваться одним пятилетним сроком, сообщает ЕНВ.

Авторами документа, который зарегистрирован в электронной базе нижней палаты, стали депутаты партии ЛДПР Алексей Диденко, Александр Шерин и Антон Морозов .

"Настоящим проектом федерального закона предлагается ограничить срок замещения должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) одним сроком на пять лет", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, "значительно меньший масштаб задач, решаемых главой субъекта Российской Федерации, обуславливает не только более краткий срок его полномочий — пять лет, но и меньшее количество таких сроков. Соответственно, руководитель субъекта Российской Федерации должен замещать должность лишь один срок", — отмечают парламентарии.

"Несмотря на некий популизм в представленных изменениях, необходимо констатировать, что они также являются следствием политического кризиса в большом количестве регионов страны за последние годы, - отмечает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Команды многих губернаторов в нашей стране явно не справляются с задачами, которые на них возложены. Однако, существуют примеры, где главы регионов не просто способствуют стабильности в субъектах, а их нахождение на посту рассматривается президентом России в качестве необходимости в целях обеспечения проводимой государством политики. Так что, ввиду данных противоречий, проект закона не является "проходным", - заключил эксперт.

При этом законопроектом устанавливается, что гражданин, замещавший должность высшего должностного лица субъекта России, может снова повторно занять эту должность с согласия Президента Российской Федерации или после перерыва, равного хотя бы одному сроку его пребывания у власти.

"С конституционно-правовой точки зрения данная инициатива не представляет собой какого-то ни было нонсенса, - отмечает ведущий политолог Приморского края, доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ Наталья Коломейцева. - Во многих странах мира, например, в недалекой от нас Южной Корее, даже полномочия президента ограничены лишь одним сроком. С другой стороны, соглашусь и с теми коллегами, которые считают эту меры слишком крайней. Здесь важно понимать, что для нас важнее: обеспечение сменяемости власти или обеспечение стабильности политического процесса в регионах. С уверенностью можно отметить, что депутаты ГД, которые будут рассматривать проект "либерал-демократов" сделают акцент на второй цели".

Напомним, что с инициативой ограничить губернаторский срок фракция ЛДПР выступает не впервые. В прошлом году был внесен аналогичный законопроект. Ранее, еще в 2010 году лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что, с его точки зрения, оптимальным все же является пребывание на посту губернатора не более одного срока: "Один срок - вот единственное лекарство, потому что второй срок он автоматически себе делает, а там и третий, и четвертый".

Метки: губернатор, ЛДПР

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