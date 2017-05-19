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Китай

19 мая 2017, 11:00
Для участия в "Авиадартсе" из Приморского края в КНР будет переброшено 40 самолетов и вертолетов

Для участия в "Авиадартсе" из Приморского края в КНР будет переброшено 40 самолетов и вертолетов

Международные игры Воздушной авиации в этом году пройдут с 30 июля по 9 августа

Около 40 самолетов и вертолетов из России будет направлено в Китай из Приморского края на международный авиационный конкурс "Авиадартс", который в 2017 году состоится как часть III Армейских международных игр с 30 июля по 9 августа, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Ранее глава военной подготовки оперативно-тактической авиации Военно-воздушных сил генерал-майор Олег Маковецкий встретился с представителями ВВС Китая для обсуждения основных вопросов предстоящих летних игр.

"Перелет будет осуществлен с аэродрома Кневичи Приморского края на китайскую авиабазу Чанчунь. Основная часть ресурсов будет задействована в два дня - 5 и 6 августа", — сообщил представитель Военно-воздушных сил.

В состязаниях примут участие экипажи истребителей Су-30СМ, Су-35С, штурмовиков Су-25БМ, Су-25СМ, бомбардировщиков Су-24М, Су-34, разведчиков Су-24МР, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Также прилетит армейская авиация: вертолеты Ми-8, Ка-52, Ми-28, Ми-35.

"В этом году официально утверждено восемь номинаций, а именно, две — в армейской авиации, четыре — в оперативно-тактической, по одной — в дальней и военно-транспортной авиации. Российские группы высшего пилотажа не будут участвовать в конкурсе. Китайские группы участвуют в церемонии закрытия на аэродроме Чанчунь", — комментирует Олег Маковецкий.

Глава военной подготовки также сделал акцент на том, что в этом году представители России и Китая будут задействовать в работе исключительно технические средства своей страны.

Напомним, всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2017" пройдет с 14 по 24 июня на полигоне Погоново в Воронежской области. В нем примут участие более 60 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации соединений и частей ВКС и военных округов, будет задействовано свыше 100 единиц авиационной техники. В рамках конкурса летчики ВКС сдадут зачеты по теоретической и физической подготовке, будут состязаться при выполнении нормативов воздушной разведки, в технике пилотирования. Завершится всеармейский этап полетами на боевое применение, в ходе которых летный состав отработает преодоление средств противовоздушной обороны и применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.

Метки: Авиадартс, Китай

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