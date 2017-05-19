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В мире

19 мая 2017, 00:10
Госпитальное судно "Иртыш" зашло в малазийский порт Лангкави

Госпитальное судно "Иртыш" зашло в малазийский порт Лангкави

Тихоокеанцы встретятся с представителями Королевских морских сил Малайзии

Госпитальное судно "Иртыш" Тихоокеанского флота прибыло в порт Лангкави (Малайзия). В рамках делового захода тихоокеанцы встретятся с представителями Королевских морских сил Малайзии и администрации города, соощает ЕНВ.

Экипаж и медицинский персонал госпитального судна осмотрят достопримечательности и исторические места иностранного порта.

С января 1981 года госпитальные суда типа 320 "Иртыш" начали поступать на отечественный флот.

Они способны принять на борт раненых и больных как с берега, так и в море. Для этого с каждого борта предусмотрены два трапа, электрический кран для подъема сразу шести пострадавших на платформе, медицинский катер и вертолет. Медицинская часть сосредоточена непосредственно в средней части судна для снижения качки от волнений моря.

Задачами госпитального судна являются: прием, распределение, оказание медицинской помощи раненых, больных и пострадавших в мирное время или во время боевых действий, эвакуация пострадавших с кораблей и судо, организация мероприятий для отдыха экипажей кораблей  и подводных лодок в море.

Система кондиционирования обеспечивает благоприятные условия во всех помещениях судна. Госпиталь состоит из хирургического, реанимационного, терапевтического, инфекционного, дерматологического и приемного отделений, отделения интенсивной терапии, палат для больных, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада.

На борту судна для больных развернуто 100 мест, а во время массового приема пациентов до 450. Также имеется 200 мест реабилитационного назначения. Все медицинские помещения оснащены необходимым оборудованием. Для общей физической подготовки на борту предусмотрены залы с тренажерами, площадки для игровых видов спорта (теннис, волейбол, минифутбол). Реабилитационный центр включает в себя спортивный зал, плавательный бассейн, баню с сауной, тир и салон отдыха.

Кроме того, за время стоянки на "Иртыше" будут пополнены запасы топлива, воды и продовольствия.

Судно около трёх месяцев находилось в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в акватории Средиземного моря.  

Метки: Иртыш, ТОФ

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