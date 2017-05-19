Анна Хохлова: Характер сумки проявляется в мелочах

Стильные сумки сезона 2017 всё больше отдаляются от традиций сдержанности и минимализма, бесстрашно адаптируя для себя самые безумные дизайнерские фантазии. Очень маленькие сумочки-барсетки соседствуют в одной коллекции с огромными безразмерными мешками. Наряду с гладкими элегантными деловыми сумками находятся трогательные девичьи модели с объёмными аппликации. О том какие сумки самые модные в новом сезоне рассказала корреспонденту ЕНВ дизайнер одежды бренда Kvay Анна Хохлова.

Стиль в миниатюре

Маленькие сумки этим летом в абсолютном тренде. Микросумки прежде всего хороши тем, ничего лишнего в них положить нельзя. Но надо быть готовым и к тому, что в некоторых сумочках едва ли хватит места даже для мобильного телефона. Ценность таких моделей в том, что они не перегружают вечерние ансамбли, а иногда даже могут выступать в качестве аксессуаров. Маленькая сумка не рекомендуется крупным женщинам. Также стоит помнить о том, что крупные предплечья, кисти рук в сочетании с микросумкой зрительно станут еще крупнее.

Имитация пакета

Без свежих и чуть эпатажных моделей невозможно представить ни одну новую коллекцию. В этом сезоне таким модным откровением стали сумки-пакеты. Воплощение fashion-модернизма — удобные, функциональные и при этом невероятно стильные сумки-пакеты. Весь год они не раз встречались нам в коллекциях таких модельеров как Celine – Marni, ChristianDior, MarcJacobs, DonnaKaran и другие. Фасон моделей, который бренд заложил в основу коллекции – точная копия бумажных пакетов, в которые упаковывают покупки в бутиках.

Необычные сумки-игрушки

В этом сезоне мэтры моды говорят с нами на языке эмоций и экспрессии, их творения, сочетающие базовые цвета и редкие, невообразимые оттенки и безбашенные формы будоражат воображение зрителей.

Сумки в тон одежды

Монолуки с каждым годом набирают всю большую популярность. Сначала дизайнеры предлагали одеваться в одном цвете, а теперь и подбирать обувь и аксессуары, полностью повторяющие рисунок и цвет наряда. Этот тренд, безусловно, один из самых запоминающихся. Причем жив он уже не первый сезон, хотя в прошлом осенне-зимнем сезоне модные критики посчитали монолуки слишком банальными и простыми.

Модная самодеятельность: аппликации, нашивки, вышивка, металлические заклепки или гвоздики

Декор в этом сезоне решен в контрастном ключе. Цепи, заклепки и даже шипы украшают женственные и миниатюрные модели из цветной кожи. Одной из разновидностей принта, к которому прибегли дизайнеры в этом сезоне, стало использование ярких и дерзких надписей и рисунков.

Сумки-конверты

Эти восхитительные модели уже несколько сезонов подряд не сходят с главных мировых подиумов. Объемные сумки-конверты прекрасно справляются с ролью повседневной сумки, но отправиться в ночной клуб, ресторан или на гламурную вечеринку с таким аксессуаром будет вполне уместно.

Сумки-мешки

После моды на строгие геометрические формы и твердые стенки, мягкие мешки кажутся прохладным источником среди пустыни. Они отлично вписываются как в спортивный стиль, так и в свободные городские образы за счет своей вместительности и универсального кроя.

Прямоугольные сумки

Такая модель привлекает дизайнеров, прежде всего классической формой. Кроме того, у них появляется прекрасная возможность наполнить ее своей новой историей. Исходя из этого, стилисты рекомендуют модницам пополнить свой гардероб сумками квадратной и прямоугольной формы, украшенными монограммами и подковообразной фурнитурой. Идеально подойдут девушкам, ведущим активный образ жизни и делающим карьеру.

Сумки полукруглых форм

Геометрия с ее ровными линиями и шахматкой захватила подиумы, а вслед за ней в тренде оказались круглые сумки. Еще один популярный фасон – сумки полукруглой формы или сумки хобо. Эти модели могут быть довольно вместительны, при этом за счет отсутствия острых углов смотрятся весьма женственно и аккуратно. Такая модель весьма многофункциональна: ее можно вписать практически в любой образ. Полукруглые сумки не нуждаются в обилии декора. Даже вечерние варианты содержат минимум привлекающих внимание элементов, так как все внимание приковано к их форме. Такие модели бывают достаточно вместительные, поэтому отлично подходят на каждый день. Отсутствие острых углов на изделии придает образу нежности и женственности.

Сумки с застежкой фермуар

Фермуар - пришивная застёжка-рамка для кошельков, ридикюлей, сумочек, косметичек. Дизайнеры явно заложили в этих моделяхчто-то очаровывающее взгляд и какую то таинственную магию.

Деревянная ручка

Современная альтернатива наскучившим клатчам, сумки с короткими деревянными ручками-полукольцами. Ведущие мировые бренды потихоньку внедряют детали из дерева в аксессуары.