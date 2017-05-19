Китай осудил изменение названия тайваньской организации в Японии

Китай выразил серьезное недовольство в связи с изменением названия тайваньской организации, ответственной за рассмотрение отношений с Японией, призвав Японию придерживаться политики "одного Китая" и воздержаться от создания новых помех для китайско-японских отношений. Об этом сообщила на пресс-скоференциио фициальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает ЕНВ.

Тайваньские власти 17 мая устроили церемонию по переименованию Ассоциации отношений Восточной Азии в Ассоциацию отношений Тайвань-Япония. На церемонии присутствовал глава Японо-тайваньской ассоциации связей Микио Нумата, который является также главным представителем Японии на острове.

"В мире существует только один Китай. Тайвань является частью Китая. Это также мнение международного сообщества, в том числе резолюции ООН", - заявила Хуа Чуньин.

"Китайское правительство категорически выступает против того, чтобы те страны, которые установили дипломатические отношения с КНР, поддерживали официальные связи с Тайванем в любой форме", - подчеркнула китайский дипломат.

Она указала, что этот шаг является попыткой повысить уровень практических связей между Тайванем и Японией.

Китай потребовал от Японии соблюдать принципы, зафиксированные в Китайско-японском совместном заявлении от 1972 года, и данные торжественные обещания перед Китаем, а также придерживаться принципа "одного Китая", заявила Хуа Чуньин.

"Мы призываем Японию практическими действиями исправить ошибочные действия, прекратить посылать Тайваню и международному сообществу ошибочные сигналы и воздержаться от создания новых помех для китайско-японских отношений. Мы также предупреждаем тайваньские власти о том, что любые попытки создать "два Китая" или "один Китай, один Тайвань" обречены на провал", - подчеркнула Хуа Чуньин.