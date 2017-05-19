Приморский парламент приступит к разработке регионального закона о сельхозпотребкооперации

По инициативе комитета по продовольственной политике и природопользованию создается специальная рабочая группа с участием представителей сельхозпотребкооперации края для формирования проекта документа. На очередном заседании депутаты профильного комитета рассмотрели вопрос "О перспективах развития сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Приморского края, а также о создании условий для увеличения производства сельскохозяйственной продукции на основе ввода неиспользуемых залежных земель, внедрения передовых агротехнологий", сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ЗСПК .

Согласно докладу и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия. Алексей Таран, деятельность кооперативов направлена на повышение качества жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения закупок сельскохозяйственной продукции и сырья, производства промышленной продукции, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доходов от ведения гражданами личного подсобного хозяйства, решения вопросов по развитию социальной инфраструктуры села и снижению социальной напряженности в сельской местности.

В то же время предприятия сельскохозяйственной кооперации вносят существенный вклад в экономику Приморского края. В их ведении находится около 10% посевных площадей, 9% поголовья крупного рогатого скота. На долю сельскохозяйственной кооперации приходится около 10% краевого валового производства сельскохозяйственной продукции. В Приморье осуществляют деятельность практически все формы сельскохозяйственной кооперации. В настоящее время в крае зарегистрировано 35 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них действующих 20: 3 – кредитных, 11 – перерабатывающих, 6 – снабженческо-сбытовых.

Поддержка кооперативов предусмотрена только в форме грантов. Максимальные размеры гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Приморском крае на 2016-2020 годы – до 30 млн рублей.

Алексей Таран привел следующие цифры: "За 4 года реализации программных мероприятий на поддержку по созданию кооперативов из федерального и краевого бюджета выделено 114,6 млн. За этот период создано 7 кооперативов, в этом году планируется создать еще 10. Наша задача в настоящее время состоит в более активном вовлечении селян в структуру сельскохозяйственной кооперации".

На сегодняшний день существенное место в кооперации края занимают два союза потребительских обществ, входящих в состав Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации: Приморский краевой союз рыболовецких потребительских обществ, объединяющий 14 потребительских обществ (2860 пайщиков) и Приморский краевой союз потребительских обществ, в состав которого входит 37 хозрасчетных организаций (12 133 пайщиков).

Учитывая важность вопроса, участие в заседании комитета приняли кооператоры от различных территорий края. Надежда Трегуб, председатель правления Приморского краевого союза потребительских обществ обозначила общую для всех проблему - сбыт продукции. Коллегу поддержал Николай Бесшапкин, председатель сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива "Росток". Кроме того кооператоры жалуются на необоснованные, по их мнению, штрафы со стороны контрольных органов.

Председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию подвел итог обсуждения Евгений Зотов: "В 2016 году Президент Российской Федерации в Послании к Федеральному Собранию высказал необходимость развивать потребительскую кооперацию, дать больше самостоятельности субъектам РФ, поднимать залежные земли. Эта работа должна стать еще одним толчком к развитию сельского хозяйства. Это актуальный вопрос для любого региона, в том числе и для Приморья. Сегодня все сельхозтоваропроизводители констатируют одно: очень тяжело с реализацией любой продукции. Трудно продать по приемлемым ценам, зайти в торговые сети, на ярмарки. В результате обсуждения мы пришли к выводу, что итогом нашей работы должен стать законопроект о развитии потребительской кооперации на краевом уровне. Принято решение создать специальную рабочую группу, которая приступит к формированию документа с учетом рекомендаций участников кооперативов, сельхозтоваропроизводителей".