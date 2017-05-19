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Китай

18 мая 2017, 18:00
В Китае появились "нюхачи"

В Китае появились "нюхачи"

Новые специалисты будут отлавливать нарушителей природоохранного законодательства

В Китае появилась новая профессия: дегустатор смога. Задачей новых специалистов станет выявлять загрязненный воздух и примерно определять характер загрязнения, сообщает ЕНВ.

Первая команда "нюхачей" уже заступила на службу в городе Шицзячжуан, который считается "столицей смога" в КНР. Власти считают, что новые специалисты помогут наиболее оперативно определять источник загрязнения. "Несмотря на постоянно совершенствующееся оборудование, на проведение тестов уходит время. Сегодня нос остается самым быстрым и точным прибором для мониторинга состояния воздуха", - поясняет один из специалистов.

Перед поступлением на службу дегустаторы смога проходят специализированный тренинг, а во время работы им запрещено есть острое и пользоваться косметикой и парфюменией - чтобы не притуплять обоняние.

Новые специалисты будут отлавливать нарушителей природоохранного законодательства в рамках стартовавшего в апреле крупнейшего в истории КНР раунда экологических проверок. Он продлится год и будет осуществляться силами 5600 инспекторов, являясь беспрецедентным и по количественным, и по временным показателям.

Метки: воздух, Китай

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