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Политика

18 мая 2017, 17:30
Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов

Прокуратурой Приморья фактически прекращены полномочия 82 депутатов

Народные избранники проигнорировавали требования антикоррупционного законодательства

Прокуратурой края проанализированы результаты рассмотрения административных исковых заявлений прокуроров к представительным органам местного самоуправления, о признании решений (бездействия) незаконными, возложении обязанности принять решения о досрочном прекращении полномочий депутатов, не исполнивших обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщает ЕНВ со ссылкой на ведомство.

По результатам ранее проведенной проверки прокурорами в суды предъявлены административные исковые заявления, в которых поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий 85 депутатов.

К настоящему времени из предъявленных административных исков в отношении 76 депутатов приняты решения об удовлетворении требований прокуроров в части возложения обязанности на уполномоченный орган досрочно прекратить их полномочия.

В частности, судами удовлетворены иски прокуроров с требованиями о досрочном прекращении полномочий 10 депутатов Дум Уссурийского, Арсеньевского, Лесозаводского, Партизанского, Дальнегорского городских округов, городского округа Большой Камень; о досрочном прекращении полномочий 18 депутатов Дум Анучинского, Кавалеровского, Тернейского, Хасанского, Чугуевского муниципальных районов; 13 депутатов муниципальных комитетов Пограничного, Пластунского, Краскинского, Посьетского городских поселений.

Прокуроры также обращались в суды с исками о досрочном прекращении полномочий 41 депутата муниципальных комитетов Духовского, Мельничного, Лазовского, Губеровского, Золотодолинского, Снегуровского, Кокшаровского сельских поселений, Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района, Сергеевского сельского поселения Пограничного  муниципального района (7 исков в отношении 35 депутатов удовлетворены, производство по 3 искам в отношении 6 депутатов прекращено в связи с отказом от исков ввиду добровольного удовлетворения требований прокуроров).

Некоторые депутаты, требования о досрочном прекращении которых были отражены прокурорами в административных исках, добровольно прекратили свои полномочия.

Такие решения приняты 2 депутатами Покровского сельского поселения Октябрьского муниципального района, 2 депутатами Сергеевского сельского поселения Пограничного муниципаильного района, 1 депутатом Хорольского сельского поселения, 2 депутата Пластунского городского поселения Тернейского муниципального района, 3 депутатами Снегуровского сельского поселения Черниговского муниципального района.

С учетом удовлетворенных представлений прокуроров, внесенных в представительные органы муниципальных образований, а также поступивших от депутатов заявлений в ходе рассмотрения административных исковых заявлений прокуроров, по состоянию на 01.05.2017 г. фактически прекращены полномочия 82 депутатов, полномочия 49 из них прекращены в результате удовлетворения административных исков прокуроров.

На исполнении в настоящее время находятся решения судов об удовлетворении исков прокуроров в отношении 3-х депутатов Думы Арсеньевского городского округа, 8 депутатов муниципального комитета Духовского сельского поселения Спасского муниципального района.

В тех случаях, когда представительные органы местного самоуправления (г. Уссурийска, ЗАТО г. Большой Камень, Тернейского, Хасанского, Лазовского, Пограничного, Чугуевского районов) повторно бездействовали или отказали в досрочном прекращении полномочий депутатов-нарушителей, органы прокуратуры края готовят соответствующие исковые заявления о возложении на них обязанности принять решения о досрочном прекращении полномочий.

Кроме этого, 04.05.2017 прокурором г. Владивостока в Ленинский районный суд г. Владивостока предъявлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия Думы г. Владивостока по нерассмотрению вопроса о досрочном прекращении полномочий 8 депутатов Думы г. Владивостока, о возложении на Думу г. Владивостока обязанности принять решение о досрочном прекращении  полномочий  депутатов.

При этом нарушения антикоррупционных стандартов были выявлены в деятельности 21 депутата Думы. Однако, только у 8 депутатов такие нарушения, с учетом требований действующего законодательства, считаются значительными коррупционными проступками и влекут досрочное прекращение их полномочий.  

Вопросы исполнения требований, содержащихся в административных исковых заявлениях, находятся на особом контроле органов прокуратуры края вплоть до фактической реализации судебных решений.

Метки: депутаты, прокуратура

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