Япония протестует против операции Южной Кореи в своей исключительной зоне

Япония подала протест Южной Корее по поводу работы исследовательского судна Южной Кореи в исключительной экономической зоне Японии. Согласия на подобную деятельность японская сторона не давала, сообщает ЕНВ.

Судно "Хэ Янг 2000" было обнаружено в среду в Исключительной экономической зоне Японии, примерно в 40 километрах к западу от спорных островков Такэсима в Японском море. Островки контролируются Южной Кореей, однако претензии на них предъявляет Япония.

Японские патрульные заметили исследовательское судно, размещающее, по-видимому, проход в воде.Несмотря на предупреждение японского сторожевого корабля, исследовательское судно продолжило свою работу. Спустя 5 с половиной часов он свернул и вошел в территориальные воды Японии, примерно в 12 км к западу от Такэсимы.

Позднее судно покинуло территориальные воды и осуществляет навигацию в Исключительной экономической зоне Японии.Береговая охрана Японии держит южнокорейский корабль под наблюдением.

Представители МИД в Токио утверждают, что Южная Корея не запрашивала предварительного разрешения Японии на такую ​​операцию. Они заявляют, что Япония подала протест в министерство иностранных дел Южной Кореи и его посольство в Токио, требуя немедленного прекращения операции в японских водах.

Представители Южной Кореи ответили, что проведут проверку представленных Японией фактов.