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Экономика

18 мая 2017, 11:30
Камчатский "Солид Банк" переехал во Владивосток

Камчатский "Солид Банк" переехал во Владивосток

Банк позиционируется как российско-японский

Базировавшийся на Камчатке "Солид Банк" перерегистрировался в Приморском крае, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, сообщает ЕНВ со ссылкой на портал "Банки,ру".

На сайте банка основным пока указан адрес в Петропавловске-Камчатском: ул. Лукашевского, д. 11. Последний адрес дается на странице "Солид Банка" на сайте ЦБ как "адрес из устава", а владивостокский — как фактический.

Банк был учрежден в январе 1991 года на базе камчатского отделения Жилсоцбанка СССР как Камчатский коммерческий банк содействия предпринимательству, в свое время он также носил название "Камчатбизнесбанк". В число его учредителей ранее входили ряд предприятий Камчатского края.

В настоящий момент ключевыми собственниками банка выступают президент финансового дома "Солид" Владимир Семернин (по неофициальным данным близкий друг губернатора Владимира Илюхина) и его дети (в общей сложности 54%), а также японский холдинг Sawada Holdings Co., Ltd. (почти 40% акций), в капитале которого присутствуют "дочки" таких крупных зарубежных фининститутов, как Goldman Sachs, Nomura, Deutsche Bank, American International Group, Japan Securities Finance.

В последних новостях на сайте "Солид Банка" он позиционируется как российско-японский банк.

Метки: банк, Камчатка, Солид Банк

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