Вылов российских рыбаков с начала года составил почти 1,9 млн. тонн водных биоресурсов

Объём вылова вырос на 3,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года
По данным отраслевой системы мониторинга, по состоянию на 16 мая 2017 года общий вылов всех российских пользователей составляет 1893,7 тыс. тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в объеме 18,8 тыс. тонн), что на 58,5 тыс. тонн, или на 3,2% больше уровня прошлого года, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.
В Дальневосточном бассейне добыто 1 316,2 тыс. тонн, что на 60,9 тыс. тонн больше уровня прошлого года за счет увеличения добычи (вылова) сельди, крабов в Охотском море, трески и камбалы в Беринговом море. На промысле минтая вылов составил 986,8 тыс. тонн, что превышает прошлогодний улов на 21,5 тыс. тонн.
В Северном бассейне выловлено 219,1 тыс. тонн, что на 7,0 тыс. тонн меньше прошлогоднего уровня (из-за сложившихся неблагоприятных гидрологических условий, сложных погодных условий, изменения кормовой базы). На промысле трески добыто на 0,06 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года – 157,5 тыс. тонн. тонн. Вылов пикши уменьшился на 11,4 тыс. тонн и составил 44,6 тыс. тыс. тонн.
Общий вылов в Балтийском море снизился на 0,5 тыс. тонн - до 38,5 тыс. тонн. На промысле шпрота вылов составил 24,0 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 2,6 тыс. тонн. Сельди балтийской добыто на 1,3 тыс. тонн меньше - 11,5 тыс. тонн. Это связано с дислокацией флота, в основном, на промысле шпрота.
В Азово-Черноморском бассейне выловлено 41,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что меньше прошлогоднего уровня на 2,4 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 2,4 тыс. тонн и составил 27,4 тыс. тонн. Вылов тюльки уменьшился на 2,3 тыс. тонн – до 3,6 тыс. тонн.
В Каспийском бассейне вылов водных биоресурсов составил 17,1 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 5,1 тыс. тонн (в связи со снижением количества судов на промысле кильки, связанным с установкой оборудования по приказу Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 294). На промысле кильки добыто 0,5 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 0,5 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных вырос на 0,4 тыс. тонн - до 10,4 тыс. тонн.
В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 175,4 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 18,9 тыс. тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко.
Освоение квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана снизился на 6,4 тыс. тонн и составил 77,8 тыс. тонн. Это связано с уменьшением вылова в районе регулирования НЕАФК.
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