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Общество

18 мая 2017, 00:00
"ВИМ-Авиа" может запустить регулярные рейсы из Владивостока в США

"ВИМ-Авиа" может запустить регулярные рейсы из Владивостока в США

Сроки начала полетов не уточняются

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" получила разрешение на регулярные рейсы из Владивостока в Сиэтл и Лос-Анджелес, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Росавиации.

Авиакомпания будет выполнять рейс Владивосток - Сиэтл - Владивосток, с частотой 1 рейс в неделю; Владивосток - Лос-Анджелес - Владивосток, с частотой 1 рейс в неделю.

"Нотой МИД России № 1676/дса от 24.03.2017 года российская сторона назначила ООО "Авиакомпания "ВИМ-АВИА" для выполнения регулярных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты по маршрутам: Владивосток - Сиэтл - Владивосток, и Владивосток - Лос-Анджелес - Владивосток. Данная нота отменяет действие ранее направленных нот № 448/дса от 4 февраля 1998 года и № 6375/дса от 15 декабря 2015 года в части вышеуказанных маршрутов", - говорится в сообщении ведомства.

Сроки начала полетов в сообщении не уточняются.

Метки: ВИМ-Авиа, США

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