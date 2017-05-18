В Шанхае начала свою работу самая крупная в Азии международная выставка продовольствия SIAL China

Наиболее крупная на территории Азии 18-я международная продовольственная выставка SIAL China 2017 снова проходит в Шанхае. На мероприятие могут попасть как представители профессиональной бизнес-сферы, так и обычные покупатели. Ежегодно это масштабное мероприятие, которое вот уже 16 лет проходит в Шанхае, собирает вместе представителей рыночных структур оптового и розничного бизнеса, производителей различных товаров, напитков и продуктов питания, гостиничного бизнеса, сферы услуг, сообщает ЕНВ.

Первая выставка прошла в 2000 году в Пекине.

В 2017 году мероприятие SIAL China проходит в построенном Шанхайском международном выставочном центре, который расположился на площади более чем в 150 тысяч квадратных метров. Более трех тысяч участников из 70 стран мира представят свою продукцию в различных тематических павильонах, которые размещаются в 13 тематических залах.

По сообщению организаторов, в этом году мероприятие посетит 80 тысяч профессиональных представителей бизнес-сферы стран Северо-Восточной Азии и Европы.

"SIAL China оказывает огромное влияние на направление зарубежных компаний, выходящих на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря выставке, представители продовольственной и других сфер смогут получить большое количество профессиональной информации о рынке, последних тенденциях и инновациях в пищевой промышленности региона", - сообщается в официальном документе, предоставленном организаторами мероприятия.

Как рассказали в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края, Россия традиционно является активным участником SIAL China. В 2017 году здесь участвует делегация от Министерства Сельского хозяйства РФ, которую возглавляет заместитель министра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, а также Минпромторг России во главе с заместителем министра Виктором Евтуховым.

Российские регионы также широко представлены на выставке: Ставропольский край, Пензенская, Ростовская, Кировская, Оренбургская, Томская, Ульяновская и Иркутская области, а также Приморский край и Республика Татарстан.