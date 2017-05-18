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Экономика

17 мая 2017, 19:30
Китайская Joybay Holding и "Содружество" построят завод по переработке сои на Дальнем Востоке

Китайская Joybay Holding и "Содружество" построят завод по переработке сои на Дальнем Востоке

Компании инвестируют в проект глубокой переработки сои $120 млн

Китайская компания Joybay Agricultural Holding Limited, специализирующаяся на сельском хозяйстве, планирует построить в Еврейской автономной области (ЕАО) завод по глубокой переработке соевых бобов и производству изолятов соевого белка мощностью до 30 тыс. т в год. Об этом стало известно в ходе встречи министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и председателя совета директоров Joybay Agricultural Holding Жэнь Цзяньчао в Пекине. Общий объем инвестиций в проект оценивается в $120 млн, сообшает ЕНВ со ссылкой на "Агроинвестор".

Завод будет возводиться в партнерстве с группой "Содружество", одним из ведущих переработчиков масличных агрокультур в Европе. "В течение 2016 года аграрный холдинг Joybay Holding изучал возможность реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России. В качестве российского партнера холдинг выбрал "Содружество", — рассказал представитель министерства. В декабре 2016 года, по данным ведомства, компании вышли на этап заключения соглашения о стратегическом партнерстве. "После встречи в январе 2017 года стороны договорились о партнерстве, и согласовывают условия создания совместного предприятия", — знает он.

Группа компаний "Содружество" была создана в 1994 году. Головной офис находится в Люксембурге, активы располагаются в 20 странах, в том числе России, Белоруссии, Бразилии, Парагвае, США. Компания специализируется на производстве белков и масел из растительного и животного сырья, торговле сельхозтоварами, также группа имеет специализированную инфраструктуру (в том числе глубоководный и морской торговые терминалы в Калининграде) и сеть агрологистических центров. В России группа владеет Калининградским производственным комплексом, включающим три маслоэкстракционных завода по переработке 2,8 млн т соевых бобов в год, цех комплексной очистки растительного масла производительностью до 400 т/сутки, цех гидратации масла и производства лецитина мощностью до 2,4 тыс. т/год. В составленном Forbes рейтинге 200 крупнейших российских компаний "Содружество" стоит на 51-м месте с выручкой 132,7 млрд руб. в 2015 году — на 27 млрд руб. больше, чем в 2014-м.

Завод по производству соевых изолятов планируется возвести на территории ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО. График реализации проекта предполагает строительство предприятия в 2018 году и ввод в эксплуатацию в 2019-м. "Уже выбран земельный участок, удовлетворяющий условиям по наличию ресурсов, в первую очередь, воды для технологического процесса. Идет подготовка технико-экономического обоснования проекта", — уточнил представитель Минвостокразвития.

Соевые бобы для переработки планируется выращивать на территории ЕАО и Амурской области, сообщает Минвостокразвития. В середине марта 2017 года пресс-служба правительства Амурской области сообщала, что "Содружество" намерено арендовать 100 тыс. га земли в регионе для возделывания сои и кукурузы. Тогда же пресс-служба полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева сообщила о рабочей встрече чиновника с руководством "Содружества" и китайскими инвесторами. Они обсуждали ряд проектов на Дальнем Востоке, в том числе создание производства по выращиванию сои и кукурузы и строительство завода соевых изолятов. Правда, в марте речь шла о возведении предприятия в Амурской области. "Бизнесменов интересуют товарные потоки и возможности организации в режиме свободного порта Владивостока переработки зерновых и бобовых, ввозимых из других стран, для дальнейшей продажи полученной продукции в Китай", — говорил глава Инвестиционного агентства Приморского края Антон Родионов.

Сейчас Россия импортирует изолят соевого белка, однако ряд компаний ранее заявляли о намерении наладить его производство в стране. Так, в Амурской области построена первая очередь маслоэкстракционного завода, на котором к началу 2019 года планируется наладить глубокую переработку сои, ранее говорил гендиректор компании "Амурагроцентр" Александр Сарапкин. Планируемая мощность предприятия — 240−270 тыс. т продукции в год. Кроме того, в конце 2016 года стало известно о намерении подмосковной компании "Соевые протеиновые продукты" возвести завод по глубокой переработке сои в Ставропольском крае, проектная мощность предприятия — 170 тыс. т продукции в год.

Метки: Китай, соя, ТОР

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