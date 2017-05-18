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Южная Корея

17 мая 2017, 17:50
Южная Корея может вернуть ПРО THAAD в США

Южная Корея может вернуть ПРО THAAD в США

Наземная система ПРО предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет при подлете к цели

В случае выявления процедурных нарушений при размещении ПРО THAAD, Южная Корея может отправить комплексы обратно. Об этом заявил лидер южнокорейской парламентской фракции правящей Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик, сообщает ЕНВ со ссылкой на ТАСС.

"Необходимо рассмотреть проблему, связанную с системой THAAD, в том числе возможность ее отправки назад, если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены нормы южнокорейского законодательства", — сказал он.

Законодатель также отметил, что изначально вопрос о развертывании в Южной Корее американской ПРО должен был решать парламент, чего сделано не было.

ПРО THAAD - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Батарея THAAD может иметь от четырёх до девяти подвижных гусеничных установок, каждая из которых рассчитана на восемь ракет перехватчиков. Радиус действия противоракет не превышает 200 километров.

Демократическая партия "Тобуро" выступает за приостановку размещения THAAD на юге Корейского полуострова. По словам ее представителей, предыдущая консервативная администрация Республики Корея не смогла убедить население в необходимости этого шага и стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.

Обострение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании, в связи с чем США приступили к размещению противоракетной системы THAAD в Южной Корее.

Это вызвало обеспокоенность со стороны России и Китая. В развёртывании системы ПРО в Южной Корее они увидели шаги по сдерживанию своего ракетного потенциала. Россия подчёркивала, что действия США ведут к обострению ситуации в регионе.

Метки: THAAD, Северная Корея

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