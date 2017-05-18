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Экономика

17 мая 2017, 17:30
China Merchants рассматривает возможность инвестиций в МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"

China Merchants рассматривает возможность инвестиций в МТК "Приморье-1" и "Приморье-2"

Кроме МТК, компания заинтересована в реализации инвестиционных проектов на территории Свободного порта Владивосток

В ходе рабочего визита в Пекин глава Минвостокразвития России Александр Галушка встретился с вице-президентом компании China Merchants Port Holdings Ху Цзяньхуа. Стороны обсудили возможность участия компании в проектах, реализуемых на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития.

Основной темой для обсуждения стали МТК "Приморье-1" и "Приморье-2".

"Международные транспортные коридоры - очень перспективное и взаимовыгодное направление. Это пример практического сопряжения наших экономик, экономического пояса "Шелковый путь" и Евразийского союза на Дальнем Востоке", - сообщил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

China Merchants Group является первой китайской транспортной компанией. В настоящее время владеет 46 морскими портами в 18 странах и регионах мира. По состоянию на конец 2016 года, общий объем активов под управлением – 6,9 трлн. юаней (один трлн долларов США). Компания активно участвует в реализации стратегии КНР "Один пояс – один путь".

Кроме МТК, компания заинтересована в реализации инвестиционных проектов на территории Свободного порта Владивосток, а также в развитии портовой и городской инфраструктуры Дальнего Востока, а также морских грузоперевозок. Ранее эти вопросы руководство China Merchants обсуждало с вице-премьером –полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым.

"Вы хотите развивать Дальний Восток, а мы ищем по всему миру, куда инвестировать средства", - отметил Ху Цзяньхуа.

МТК станет отдельным вопросом для обсуждения во время визита Си Цзиньпина в Москву в июле. Ожидается, что тогда же будут подписаны документы по поддержке этого проекта.

Метки: Китай, Минвостокразвития

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