Первый рейс теплохода по маршруту Раджин – Владивосток отправляется в среду

Во время пребывания во Владивостоке, а это два дня и одна ночь, туристы питаются и живут на судне
Первый рейс грузопассажирского теплохода по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком выходит из КНДР в среду, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт компании "ИнвестСтройТрест".
Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Как сообщалось ранее, на линии будет ходить грузопассажирское судно Man Gyong Bong.
По данным гендиректора "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (КНР), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей грузовместительностью 1000 тонн генерального груза.
"Первый рейс, как и запланировано, выходит сегодня вечером из Раджина в 17.30. Прибудет во Владивосток, ориентировочно, в 07.00 в четверг", - сказал Владимир Баранов.
Ночной переход до Владивостока займет около 9 часов, после чего пассажиры пройдут таможенные процедуры, и примерно в 10.00 местного времени уже смогут выйти в город. Туристы пробудут во Владивостоке два дня и одну ночь, 19 мая вечером судно отходит в Раджин, куда прибудет на следующий день рано утром.
Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5 000-6 000 рублей). При хорошей погоде перевозчик обещает сбавлять скорость теплохода, чтобы пассажиры смогли наслаждаться видами.
Компания "ИнвестСтройТрест" зарегистрирована в январе 2013 году для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности.
|
№ рейса
|
Отход (Раджин)
|
Приход (Владивосток)
|
Отход (Владивосток)
|
Приход (Раджин)
|
|
Дата
|
Время
|
Дата
|
Время швартовки причал "ВМТ"
|
Время отшвартовки от причала "ВМТ"
|
Дата
|
Время швартовки причал "ВМТ"
|
Время отхода от причала "ВМТ"
|
Дата
|
Время
|
1
|
17.05.2017
|
17.30
|
18.05.2017
|
07.00
|
11.30
|
19.05.2017
|
17.00
|
20.00
|
20.05.2017
|
06.00
|
2
|
24.05.2017
|
17.30
|
25.05.2017
|
07.00
|
11.30
|
26.05.2017
|
17.00
|
20.00
|
27.05.2017
|
06.00
|
3
|
31.05.2017
|
17.30
|
01.06.2017
|
07.00
|
11.30
|
02.05.2017
|
17.00
|
20.00
|
03.05.2017
|
06.00
|
4
|
07.06.2017
|
17.30
|
08.06.2017
|
07.00
|
11.30
|
09.06.2017
|
17.00
|
20.00
|
10.06.2017
|
06.00
|
5
|
14.06.2017
|
17.30
|
15.06.2017
|
07.00
|
11.30
|
16.06.2017
|
17.00
|
20.00
|
17.06.2017
|
06.00
|
6
|
21.06.2017
|
17.30
|
22.06.2017
|
07.00
|
11.30
|
23.06.2017
|
17.00
|
20.00
|
24.06.2017
|
06.00
|
7
|
28.06.2017
|
17.30
|
29.06.2017
|
07.00
|
11.30
|
30.06.2017
|
17.00
|
20.00
|
01.06.2017
|
06.00
Метки: Северная Корея, теплоход