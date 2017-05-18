Первый рейс теплохода по маршруту Раджин – Владивосток отправляется в среду

Первый рейс грузопассажирского теплохода по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком выходит из КНДР в среду, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт компании "ИнвестСтройТрест".

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Как сообщалось ранее, на линии будет ходить грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

По данным гендиректора "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (КНР), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей грузовместительностью 1000 тонн генерального груза.

"Первый рейс, как и запланировано, выходит сегодня вечером из Раджина в 17.30. Прибудет во Владивосток, ориентировочно, в 07.00 в четверг", - сказал Владимир Баранов.

Ночной переход до Владивостока займет около 9 часов, после чего пассажиры пройдут таможенные процедуры, и примерно в 10.00 местного времени уже смогут выйти в город. Туристы пробудут во Владивостоке два дня и одну ночь, 19 мая вечером судно отходит в Раджин, куда прибудет на следующий день рано утром.

Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5 000-6 000 рублей). При хорошей погоде перевозчик обещает сбавлять скорость теплохода, чтобы пассажиры смогли наслаждаться видами.

Компания "ИнвестСтройТрест" зарегистрирована в январе 2013 году для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности.