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В мире

17 мая 2017, 13:20
Первый рейс теплохода по маршруту Раджин – Владивосток отправляется в среду
Первый рейс теплохода по маршруту Раджин – Владивосток отправляется в среду

Первый рейс теплохода по маршруту Раджин – Владивосток отправляется в среду

Во время пребывания во Владивостоке, а это два дня и одна ночь, туристы питаются и живут на судне

Первый рейс грузопассажирского теплохода по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком выходит из КНДР в среду, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт компании "ИнвестСтройТрест".

Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили. Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и "особого города", что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Как сообщалось ранее, на линии будет ходить грузопассажирское судно Man Gyong Bong.

По данным гендиректора "ИнвестСтройТрест" Владимира Баранова, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (КНР), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей грузовместительностью 1000 тонн генерального груза.

"Первый рейс, как и запланировано, выходит сегодня вечером из Раджина в 17.30. Прибудет во Владивосток, ориентировочно, в 07.00 в четверг", - сказал Владимир Баранов.

Ночной переход до Владивостока займет около 9 часов, после чего пассажиры пройдут таможенные процедуры, и примерно в 10.00 местного времени уже смогут выйти в город. Туристы пробудут во Владивостоке два дня и одну ночь, 19 мая вечером судно отходит в Раджин, куда прибудет на следующий день рано утром.

Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5 000-6 000 рублей). При хорошей погоде перевозчик обещает сбавлять скорость теплохода, чтобы пассажиры смогли наслаждаться видами.

Компания "ИнвестСтройТрест" зарегистрирована в январе 2013 году для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности.

№ рейса

Отход (Раджин)

Приход (Владивосток)

Отход (Владивосток)

Приход (Раджин)

 

Дата

Время

Дата

Время швартовки причал "ВМТ"

Время отшвартовки от причала "ВМТ"

Дата

Время швартовки причал "ВМТ"

Время отхода от причала "ВМТ"

Дата

Время

1

17.05.2017

17.30

18.05.2017

07.00

11.30

19.05.2017

17.00

20.00

20.05.2017

06.00

2

24.05.2017

17.30

25.05.2017

07.00

11.30

26.05.2017

17.00

20.00

27.05.2017

06.00

3

31.05.2017

17.30

01.06.2017

07.00

11.30

02.05.2017

17.00

20.00

03.05.2017

06.00

4

07.06.2017

17.30

08.06.2017

07.00

11.30

09.06.2017

17.00

20.00

10.06.2017

06.00

5

14.06.2017

17.30

15.06.2017

07.00

11.30

16.06.2017

17.00

20.00

17.06.2017

06.00

6

21.06.2017

17.30

22.06.2017

07.00

11.30

23.06.2017

17.00

20.00

24.06.2017

06.00

7

28.06.2017

17.30

29.06.2017

07.00

11.30

30.06.2017

17.00

20.00

01.06.2017

06.00

Метки: Северная Корея, теплоход

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