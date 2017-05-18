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Политика

17 мая 2017, 11:40
Владимир Путин наделил ФСБ правом изымать земли и объекты недвижимости для госнужд

Владимир Путин наделил ФСБ правом изымать земли и объекты недвижимости для госнужд

С февраля 2017 года право изъятия земель есть и у Росимущества

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ФСБ получает полномочия изымать земли или расположенную на них недвижимость для государственных нужд, сообщает ЕНВ со ссылкой на документ, опубликованный на интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, изменения внесены в положение о ФСБ России, согласно которым ведомство в пределах своих компетенций принимает решения об изъятии земли и (или) расположенного на ней недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации.

Ранее необходимость изъятия земель объяснялась властями так, что реализация задач, возложенных на ФСБ, предполагает строительство и реконструкцию объектов спецслужбы, а также выполнение международных обязательств РФ. Кроме этого, изъятие участков будет также вестить в целях защиты и охраны государственной границы .

Напомним, что весной появился проект указа президента, по которому Федеральная служба охраны также должна получить возможности по изъятию участков для нужд государства. В этом случае земли могут изымать в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения. А с февраля 2017 года право изъятия земель есть и у Росимущества.

Упрощенный порядок изъятия земли и недвижимости в России возник во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи, позднее земли у граждан отбирали перед саммитом АТЭС во Владивостоке, при формировании Новой Москвы и строительстве моста в Крым.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Метки: Росимущество, ФСБ

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