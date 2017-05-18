В четвертом Российско-китайском ЭКСПО будут участвовать представители из 40 стран мира

Представители деловых кругов из более 40 стран и районов мира примут участие в четвертом Китайско-российском ЭКСПО, которое пройдет 15-19 июня в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает ЕНВ.

Предстоящее ЭКСПО состоится под темой "Активизация сотрудничества и стимулирование инновационного развития". Оно обещает стать платформой для активизации китайско-российского стратегического сотрудничества.

В 2013 году Россия и Китай создали международную платформу для презентации промышленного потенциала обеих стран. Количество участников первого Российско-Китайского ЭКСПО 2014 года превысило 11 тысяч человек. Объем заключенных сделок составил 3,15 млрд. долларов США. В рамках второго Российско-Китайского ЭКСПО 2015 года подписано 20 крупных российско-китайских контрактов и соглашений на сумму более 5,5 млрд. долларов США. Третье Российско-Китайское ЭКСПО, состоявшееся в 2016 г. в г. Екатеринбурге, посетило 48 000 человек, общая площадь экспозиции составила 8500 кв. м. На выставке было представлено более 250 российских и китайских предприятий. По итогам было подписаны контракты и соглашения на сумму свыше 54 млрд. рублей.

В ходе мероприятия официальные лица из 13 министерств и госкомитетов Китая, включая Минкоммерции, Министерство науки и техники, Минсельхоз и Государственное таможенное управление, обсудят с российскими коллегами вопросы сотрудничества в сфере инноваций, торговли продукцией электроники и машиностроения, финансов, сельского хозяйства, таможни, туризма и образования. Помимо этого, состоятся встречи руководителей местных администраций двух стран.

На ЭКСПО будут показаны новейшие достижения исследований и разработок таких китайских предприятий-гигантов, как Китайская локомотивостроительная корпорация CRRC, Китайская первая корпорация тяжелого машиностроения (CFHI)и др. Посетителям ярмарки представится возможность познакомиться с новыми технологиями и продукцией, разработанными для создания отечественного пассажирского авиалайнера С919.

"ЭКСПО охватывает много направлений. Ежегодно в событии принимают участие сотни предприятий из Китая и России. Выставка стала важной платформой для стимулирования сотрудничества малого и среднего бизнеса двух стран", - отметил начальник бюро по развитию внешней торговли Министерства коммерции КНР Сунь Чэнхай.

"В нашей работе ключевым направлением мы видим создание условий для достижения поставленной руководителями двух стран задачи обеспечить товарооборот $200 млрд. к 2020 году", - сказал директор департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития РФ Евгений Попов.