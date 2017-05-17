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Общество

17 мая 2017, 09:00
Приморский край - единственный регион в России, в котором лидируют продажи внедорожников

Приморский край - единственный регион в России, в котором лидируют продажи внедорожников

К данному выводу пришли эксперты автомобильного портала Drom.ru исходя из базы объявлений

Приморье — единственный регион в России, где внедорожников продается больше, чем седанов. К такому выводу пришли эксперты из автомобильного портала Drom.ru на основе данных базы объявлений сайта, сообщает ЕНВ со ссылкой на портал.

Специалисты проанализировали около 27 тысяч объявлений о продаже автомобилей в Приморском крае.

Лидерами автомобильного производства на приморском рынке являются Японцы. Исходя из статистики, Toyota — 50,7%,  Nissan — 16,5%, Honda — 9,2%, Mitsubishi — 6,9%, Subaru — 4,5%, Suzuki — 4%, Mazda — 3,7%, Lexus — 3,1%, Daihatsu — 1,4%.

А среди модельного ряда, автомобилей повышенной проходимости различных типов (кроссоверы, внедорожники, SUV и другие) продается в регионе на уровне 31% по сравнению автомобилями других марок. Седанов же в Приморском крае продаются почти 27%. Автомобилей в кузове хэтчбек 16%, минивенов — 15%, универсалов — 9%. 

Вместе с тем, жители Приморского края почти не покупают купе и пикапы, их доля составляет по 1% на каждый.

Интересным фактом, по мнению экспертов, считается то, что в соседней Сибири наблюдается обратная ситуация: здесь автомобилисты предпочитают передвигаться на седанах: этот тип кузова составляет 43% от местных автомобилей в продаже. Джипы на втором месте с показателем 24%. Замыкают тройку лидеров авто в кузове хэтчбек – 16%.

В общем в России лидерские позиции занимают автомобили с типом кузова седан: из 480 тысячи объявлений их 40%. Внедорожники занимают второе место, составляя 27% от общего числа. На третьем месте компактные хэтчбеки, их 18%.

Метки: Drom, статистика

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