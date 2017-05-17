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Общество

17 мая 2017, 00:00
В Приморье задержали крупную партию мёда прдназначенную для экпорта в Китай

В Приморье задержали крупную партию мёда прдназначенную для экпорта в Китай

Вся партия мёда изготовлена по недействующему в настоящее время ГОСТу

В Приморский край поставлена крупная партия натурального мёда, выпущенная по недействующим нормативам качества и безопасности. Дальнейшее движение сомнительного мёда остановлено. Проводиться административное разбирательство, сообщает ЕНВ со ссылкой на управление Россельхознадзора по Приморскому краю.

На железнодорожной станции "Угольная" инспекторами Россельхознадзора задержано дальнейшее движение 4,3 тонны натурального мёда, поступившего во Владивосток из города Батайск Ростовской области. В доставленном железной дорогой контейнере находилось 4,3 тонны натурального мёда таких видов как подсолнечный, гречишный, первосбор, лесной и кориандровый. Судя по имеющимся на маркировке продукции надписям на китайском языке, партия мёда должна была быть поставлена в Китайскую Народную Республику.

В ходе ветеринарного контроля инспекторами Россельхознадзора установлено, что вся партия мёда изготовлена по недействующему в настоящее время ГОСТу. Так, на маркировке с поступившей пчеловодческой продукцией, в качестве нормативного документа, в соответствии с которым данная продукция была изготовлена, указан ГОСТ 19792-2001 "Мёд натуральный. Технические условия". Данный ГОСТ определяет требования и условия к производству, хранению и транспортировке мёда, критерии качества и безопасности.

Однако, как установили инспекторы, данный ГОСТ с начала 2017 года утратил свою силу в связи с истечением срока действия. Таким образом, поставленная в край продукция пчеловодства была выработана по недействующим критериям качества и безопасности. Кроме того, на этикетках с продукцией не был указан год и месяц сбора мёда, что не позволяет определить окончание его срока годности. Коммерсанты ограничились датой упаковывания, которая была проставлена мартом 2017 года и указанием, соответственно, завышенного срока годности.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Дальнейшее движение ростовского мёда остановлено.

Как отметили в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, при поставках российского мёда в Китай необходимо соблюдать требования к качеству и безопасности пчеловодческой продукции как российского, так и китайского законодательства.

Как сообщалось ранее, по причине нарушения требований китайского законодательства, предъявляемых к качеству и безопасности пчеловодческой продукции со стороны одного из алтайских предприятий, в продукции которого недавно были обнаружены остатки лекарственных препаратов, китайская сторона уже предупредила, что в случае повторных нарушений может быть введен полный запрет на ввоз российского мёда. В случае введения Поднебесной таких ограничений под запретом окажутся 10 предприятий Приморского края, имеющих право поставок своей продукции в КНР.

Метки: Китай, мед, экспорт

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