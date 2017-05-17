Лучшие бизнес-проекты студентов определили в ДВФУ

15 мая, в зале "Средний" на кампусе ДВФУ состоялся финал бизнес-олимпиады "От идеи до бизнес-модели", организованной Школой экономики и менеджмента университета. Целью юбилейной Олимпиады стало развитие и закрепление в практической командной работе навыков предпринимательской и управленческой деятельности среди студентов Дальневосточного федерального университета, сообщает ЕНВ.

В финале компетентностной олимпиады состоялась презентация бизнес-проектов десяти конкурсантов. Креативные команды представили свои бизнес-модели на суд теоретиков и практиков предпринимательской среды. В состав жюри финала конкурса вошли директор ООО "Центр социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев, директор департамента проектного управления Приморского края Кристина Шувалова, управляющий партнер юридической службы ЦСИ "Чёрный куб", заведующая кафедрой политологии ДВФУ Наталья Коломейцева, директор Школы экономики и менеджмента ДВФУ Елена Гаффорова, директор строительной компании "Дом для души" Джамиль Рустамов и президент Ассоциации "Бизнес-клуб "Авангард" Валерий Калюжный.

Отметим, что в число финалистов вошли проекты, как полностью коммерческие, так и социально-ориентированные, но не лишенные предпринимательского базиса. Среди конкурсантов бизнес-олимпиады представлены команды студентов Школы экономики и менеджмента, а также из других Школ:

проект по разделению отходов на территории кампуса ДВФУ "Ecoway"; "пряничный домик" в корпусе "G" ДВФУ. Главной идеей проекта является то, что пряники изготавливаются при покупателях на месте; проект здорового перекуса "Овощи и фрукты в стаканчиках" на кампусе ДВФУ; курсы игры на музыкальных инструментах; проект онлайн-магазина "Кот в мешке". Бизнес-модель представляет собой систему, при которой клиент заказывает подарок, не зная его содержимого, которое определяется путем анкетирования заказчика; проект "Роллер-парк" во Владивостоке; проект адаптации китайских студентов "Всегда с вами"; проект детской игровой комнаты в жилых корпусах кампуса ДВФУ "Маленький студент"; проект по созданию условий для работы студентов в свободное время в учебных корпусах "Seainside"; экономические игры Школы экономики и менеджмента во Всероссийском детском центре "Океан".

Победителем V ежегодной компетентностной Олимпиады по менеджменту и предпринимательству ШЭМ ДВФУ был признан проект детской игровой комнаты в жилых корпусах кампуса ДВФУ "Маленький студент".

"Этот проект был признан победителем, поскольку он в отличие от остальных соответствовал всем критериям современной бизнес-модели, - подчеркнула, один из членов жюри конкурса, Наталья Коломейцева. – Проект является и востребованным, и окупаемым, и прибыльным, и социально-значимым".

"Подобные мероприятия значимы тем, что у студентов на ранних этапах получения экономического образования появляется возможность на практике обучиться основам проектного мышления, которое необходимо не только в государственном управлении, но и в бизнесе", - отметила Кристина Шувалова.

"Такая коммуникационная площадка дает возможность, с одной стороны, действующим предпринимателям внести конструктив в бизнес-модели студентов, - отмечает Юрий Коломейцев. – С другой стороны, некоторые проекты заставили нас по-другому посмотреть на запросы к бизнесу со стороны общества".

Согласна с доводами коллег Елена Гаффорова. По ее словам, ежегоднаякомпетентностная бизнес-олимпиада ШЭМ ДВФУ способствует закреплению практических навыков будущих предпринимателей и управленцев в сфере коммерции. "Важно понимать, что мы не просто даем возможность студентам реализоваться в бизнесе, но и воспитываем новое поколение предпринимателей, которые будут отвечать требованиям современной политики экономического развития на Дальнем Востоке", - отметила она.

Помимо победителя бизнес-олимпиады жюри конкурса поощрили еще две команды денежными призами.

Юрий Коломейцев и Джамиль Рустамов внесли свой вклад в развитие проектов "Пряничный домик" и "Овощи и фрукты в стаканчиках".