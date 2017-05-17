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Политика

16 мая 2017, 18:30
В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений

В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений

Выборы в регионах России, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября нынешнего года, пройдут по обновлённому законодательству

Если гражданин решит сменить избирательный участок менее чем за четыре дня до голосования, он должен будет объяснить причину. Поправки ко второму чтению законопроекта о выборах обсудили сегодня в ЦИК на совещании с региональными избиркомами, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Ранее члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Государственную Думу пакет поправок в избирательное законодательство, который предусматривает, в частности, отмену открепительных удостоверений, закрепляет возможность видеонаблюдения и интернет-трансляций с избирательных участков, облегчает работу наблюдателей на президентских выборах, допускает разукрупнение избирательных участков и ужесточает ответственность за фальсификации.

Документ был принят в первом и сейчас готовится ко второму чтению. В соответствии с законопроектом граждане смогут не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за пять дней до дня голосования прийти в ближайшую территориальную избирательную комиссию или не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять дней в участковую комиссию и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем участке.

"Гражданин может приписаться к любому участку, который ему удобен", — сказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

По его словам, есть три категории граждан. Во-первых, это те, кто находится вне места своей постоянной регистрации. Для того чтобы проголосовать, им ранее нужно было ехать к себе домой за открепительным удостоверением.

"Теперь ехать не надо: человек может прийти на любой участок, где он сейчас находится, пишет заявление и его приписывают к новому участку. По какой причине он не может проголосовать по месту прописки, нас не интересует", — отметил Николай Булаев.

Вторая группа граждан — те, кто хочет уехать в отпуск, на каникулы, в командировку. В этом случае, согласно проекту закона, также достаточно написать заявление и человека припишут к тому участку, где он будет находиться в день голосования.

И третья группа — граждане, которые неожиданно решили менее чем за четыре дня до дня голосования уехать и не знают, где они будут в день голосования. Они должны будут прийти на свой избирательный участок максимум за 14 часов перед днём голосования и написать заявление особой формы. После они смогут проголосовать на любом из участков, определённых избирательными комиссиями субъектов РФ. Предполагается, что таких участков будет не менее 10 тысяч.

"Данный проект изменений в избирательное законодательство назревал давно, - считает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Применение открепительных удостоверений на выборах давно стало избирательной технологией. Однако, эти поправки не решают и не могут решить проблемы с манипуляциями общественного мнения. Невозможно регулировать выборы в той мере, чтобы в ней не осталось места для применения технологий, иначе выборы потеряют статус демократических", - отметил эксперт.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ и дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам.

Метки: выборы 2017, ЦИК

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