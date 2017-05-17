В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений

Если гражданин решит сменить избирательный участок менее чем за четыре дня до голосования, он должен будет объяснить причину. Поправки ко второму чтению законопроекта о выборах обсудили сегодня в ЦИК на совещании с региональными избиркомами, сообщает ЕНВ со ссылкой на "Парламентскую газету".

Ранее члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Государственную Думу пакет поправок в избирательное законодательство, который предусматривает, в частности, отмену открепительных удостоверений, закрепляет возможность видеонаблюдения и интернет-трансляций с избирательных участков, облегчает работу наблюдателей на президентских выборах, допускает разукрупнение избирательных участков и ужесточает ответственность за фальсификации.

Документ был принят в первом и сейчас готовится ко второму чтению. В соответствии с законопроектом граждане смогут не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за пять дней до дня голосования прийти в ближайшую территориальную избирательную комиссию или не ранее чем за 10 и не позднее чем за пять дней в участковую комиссию и подать заявление о включении в список избирателей на соответствующем участке.

"Гражданин может приписаться к любому участку, который ему удобен", — сказал замглавы ЦИК Николай Булаев.

По его словам, есть три категории граждан. Во-первых, это те, кто находится вне места своей постоянной регистрации. Для того чтобы проголосовать, им ранее нужно было ехать к себе домой за открепительным удостоверением.

"Теперь ехать не надо: человек может прийти на любой участок, где он сейчас находится, пишет заявление и его приписывают к новому участку. По какой причине он не может проголосовать по месту прописки, нас не интересует", — отметил Николай Булаев.

Вторая группа граждан — те, кто хочет уехать в отпуск, на каникулы, в командировку. В этом случае, согласно проекту закона, также достаточно написать заявление и человека припишут к тому участку, где он будет находиться в день голосования.

И третья группа — граждане, которые неожиданно решили менее чем за четыре дня до дня голосования уехать и не знают, где они будут в день голосования. Они должны будут прийти на свой избирательный участок максимум за 14 часов перед днём голосования и написать заявление особой формы. После они смогут проголосовать на любом из участков, определённых избирательными комиссиями субъектов РФ. Предполагается, что таких участков будет не менее 10 тысяч.

"Данный проект изменений в избирательное законодательство назревал давно, - считает политолог, директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев. - Применение открепительных удостоверений на выборах давно стало избирательной технологией. Однако, эти поправки не решают и не могут решить проблемы с манипуляциями общественного мнения. Невозможно регулировать выборы в той мере, чтобы в ней не осталось места для применения технологий, иначе выборы потеряют статус демократических", - отметил эксперт.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Российской Федерации пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы глав субъектов Федерации, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в субъектах РФ и дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам.