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Общество

16 мая 2017, 15:10
В Приморьек судебному приставу пришел визитер со стилетом

В Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетом

Позже выяснилось, что гражданин не являлся должником

В отдел судебных приставов по по Дальнегорскому городскому округу явился гражданин, заявивший, что желает оплатить штраф ГИБДД. В руках у "штрафника" была трость с набалдашником в виде змеиной головы, сообщает ЕНВ.

После того, как при входе в здание сработал стационарный металлообнаружитель, судебный пристав по ОУПДС (обеспечению установленного порядка деятельности судов)  задал вопрос гражданину о наличии запрещенных к проносу предметов. В частности, подозрение судебного пристава сразу же вызвала трость, поскольку случаи превращения обыкновенной трости  в холодное оружие, случались нередко. Гражданин не стал спорить и уверять судебного пристава в обратном,  а сразу  признал, что действительно,  набалдашник трости – с секретом.

Судебный пристав по ОУПДС, осмотрев трость, убедился, что в набалдашник в виде змеиной головы вмонтирован острый стилет.

По данному факту в отдел судебных приставов  был незамедлительно вызван наряд полиции.

К тому же выяснилось, что гражданин со стилетом не являлся должником и исполнительного производства в отношении него в отделе судебных приставов не имелось. 

Метки: визитер, приставы, УФССП

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