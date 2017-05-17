Корейская компания примет участие в строительстве гостиничного комплекса на Камчатке

Корейская компания Dongha Co., Ltd примет участие в строительстве гостиничного комплекса в Петропавловске-Камчатском, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

"Строительство крупнейшего в крае гостиничного комплекса - один из важных проектов для развития территории. В нашем регионе уникальные туристические возможности. Камчатский край близок к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, и каждый год поток туристов из Японии, Китая и Кореи растет. Надеюсь, что новый комплекс будет востребован не только у прибывающих к нам российских и иностранных гостей, но и у жителей края. Мы настроены на плодотворную совместную работу и будем поддерживать этот проект", - отметил губернатор Камчатского края Владимира Илюхина.

Представители Республики Корея осмотрели строительную площадку, где ведутся работы по возведению новой гостиницы, а также осмотрели природные достопримечательности региона.

"После того, как мы увидели место своими глазами, а не на картинке, возникла масса идей. Для начала позвольте отметить площадку, выделенную под строительство. Это превосходно. В Корее тоже много красивых мест, но всё-таки природа региона завораживает своим величием, вулканы, горы, сопки, бухта. Мы изумлены", - сказал заместитель генерального директора компании Dongha Co., Ltd Ким Сунджун.

Как рассказал инициатор проекта, председатель наблюдательного совета компаний "Витязь-Авто"и "Дельта" Игорь Редькин, он тщательно походит к выбору подрядных организаций. Возведением основы здания и монтажом железобетонных конструкций занимается российская компания, а над проектированием гостиницы работал один из ведущих архитекторов страны.

"Дизайном и интерьером займутся наши партнёры из Республики Корея. Мы около 15 лет сотрудничаем с этой компанией, у нас уже имеется позитивный опыт по совместной реализации проектов в рыбопромышленном комплексе. Они будут контролировать весь процесс от поставки материалов до привлечения рабочих и контроля качества", - сообщил Игорь Редькин.

Строительство 9-этажного гостиничного комплекса в центре Петропавловска-Камчатского осуществляется в рамках режима Свободного порта Владивосток. Планируется, что гостиничный комплекс займёт площадь около 4000 квадратных метров и будет включать в себя рестораны, бассейн, СПА-зону и концертный зал на 500 человек.

Напомним, Свободный порт Владивосток - портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Президент России Владимир Путин 4 июля 2016 года подписал закон, согласно которому режим свободного порта расширен на Хабаровский край (Ванинский муниципальный район), Сахалинскую область (Корсаковский городской округ), Камчатский край (Петропавловск-Камчатский) и Чукотский автономный округ (Певек).