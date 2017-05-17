Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

В мире

16 мая 2017, 16:20
Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"

Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"

Специализированная выставка военно-морской техники и вооружений пройдет с 16 по 18 мая 2017 года

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" примет участие в международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017" в Сингапуре, сообщает ЕНВ.  

Сегодня гвардейский ракетный крейсер "Варяг" ошвартовался в военно-морской базе "Чанги" ВМС Республики Сингапур. В рамках выставки на протяжении трех дней будет организовано посещение российского крейсера иностранными делегациями стран-участниц международной выставки военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017". Это 11-я Международная конференция и специализированная выставка военно-морской техники и вооружений пройдет в Сингапуре с 16 по 18 мая 2017 года.

"Имдэкс Эйша" - это крупнейшая выставка по морской оборонной тематике в Азиатско-тихоокеанском регионе. Она объединяет в себе выставку, конференцию и посещение военных кораблей. Выставка проходит один раз в два года. Выставка проводится при поддержке Сингапурского Совета по развитию торговли (SECB), Морского порта Сингапура (MPA) и Военно-морского флота Республики Сингапур (RSN)

В ходе визита офицеры командования отряда встретятся с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетят другие корабли участников "Имдэкс Эйша – 2017". Кроме того моряки-тихоокеанцы смогут ознакомиться с достопримечательностями иностранного порта.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга", выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

Метки: Сингапур, ТОФ

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Ростуризм предупредил соотечественников об угрозе терактов в Таиланде и ТунисеРостуризм предупредил соотечественников об угрозе терактов в Таиланде и Тунисе
вчера, 13:40
Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"
"Мы не боимся США, мы - сильная ядерная держава": как КНДР выживает на фоне санкций?"Мы не боимся США, мы - сильная ядерная держава": как КНДР выживает на фоне санкций?
15 мая 2017, 16:00
Журналисты South Morning China Post провели репортаж из Пхеньяна
Попытки остановить вирус WannaCry не увенчались успехомПопытки остановить вирус WannaCry не увенчались успехом
15 мая 2017, 14:50
Очередной пик заражений ожидается в понедельник 15 мая

Последние новости

В Приморье задержали крупную партию мёда прдназначенную для экпорта в КитайВ Приморье задержали крупную партию мёда прдназначенную для экпорта в Китай
сегодня, 00:00
Вся партия мёда изготовлена по недействующему в настоящее время ГОСТу
Лучшие бизнес-проекты студентов определили в ДВФУЛучшие бизнес-проекты студентов определили в ДВФУ
вчера, 20:40
V ежегодная компетентностная Олимпиада по менеджменту и предпринимательству прошла на кампусе ДВФУ
В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверенийВ ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений
вчера, 18:30
Выборы в регионах России, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября нынешнего года, пройдут по обновлённому законодательству

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 2

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+