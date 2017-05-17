Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"

Флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг" примет участие в международной выставке военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017" в Сингапуре, сообщает ЕНВ.

Сегодня гвардейский ракетный крейсер "Варяг" ошвартовался в военно-морской базе "Чанги" ВМС Республики Сингапур. В рамках выставки на протяжении трех дней будет организовано посещение российского крейсера иностранными делегациями стран-участниц международной выставки военно-морского вооружения и военной техники "Имдэкс Эйша – 2017". Это 11-я Международная конференция и специализированная выставка военно-морской техники и вооружений пройдет в Сингапуре с 16 по 18 мая 2017 года.

"Имдэкс Эйша" - это крупнейшая выставка по морской оборонной тематике в Азиатско-тихоокеанском регионе. Она объединяет в себе выставку, конференцию и посещение военных кораблей. Выставка проходит один раз в два года. Выставка проводится при поддержке Сингапурского Совета по развитию торговли (SECB), Морского порта Сингапура (MPA) и Военно-морского флота Республики Сингапур (RSN)

В ходе визита офицеры командования отряда встретятся с представителями командования ВМС и военно-морской промышленности Республики Сингапур и посетят другие корабли участников "Имдэкс Эйша – 2017". Кроме того моряки-тихоокеанцы смогут ознакомиться с достопримечательностями иностранного порта.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и танкера "Печенга", выполняет задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 01 апреля 2017 года. Поход проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев. В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея), Манила (Филлипины), Камрань (Вьетнам) и Саттахип (Таиланд). Основная цель похода демонстрация Андреевского флага в Азиатско-тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.