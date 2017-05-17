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В мире

16 мая 2017, 13:40
Ростуризм предупредил соотечественников об угрозе терактов в Таиланде и Тунисе

Ростуризм предупредил соотечественников об угрозе терактов в Таиланде и Тунисе

Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"

Федеральное агентство по туризму предупредило россиян о риске совершения поездок в Таиланд и Тунис из-за террористической угрозы, сообщает ЕНВ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В Таиланде для соотечественников повышен риск стать объектом нападения со стороны действующих на территории королевства радикальных исламистских группировок.

"В Таиланде отмечается высокий уровень террористической угрозы в отношении российских граждан со стороны радикальных исламистских группировок, действующих на территории страны. Предполагается, что террористическое воздействие на россиян может быть оказано при участии завербованного персонала туриндустрии из числа местных жителей. Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией "естественных" причин этих событий" , - сообщается на сайте ведомства.

Представители ведомства подчеркнули, что в предполагаемых террористических атаках может быть задействован завербованный персонал туриндустрии из числа местных жителей.

Ростуризм отметил, что атаки могут быть совершены с использованием поджогов, биологического и химического заражения под видом чрезвычайных ситуаций с брендированными туристическими автомобилями.

Туристам следует избегать незапланированных экскурсий и развлекательных поездок, которые предлагают местные туроператоры.

"Туристическим операторам, работающим в Таиланде, рекомендовано проводить проверочные мероприятия с наемным обслуживающим персоналом на местах, с осмотрительностью относиться к поступающим от сотрудников предложениям по внесению изменений экскурсионные программы и маршруты следования туристического транспорта. Туристам следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров, и посещать только изначально запланированные при оформлении тура мероприятия", - сообщил Ростурим.

В Тунисе, который граничит со странами, где активно действует "Исламское государство" (запрещённая в России организация. — Прим. ред.), туристам следует быть бдительными и соблюдать первоочередные меры безопасности. Потенциальными объектами атак могут стать курорты Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба.

Ростуризм также просит туристов воздерживаться от одиночных поездок на юг страны и исключить любое присутствие в приграничных с Ливией и Алжиром районах.

Метки: Ростуризм, Тайланд, Тунис

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