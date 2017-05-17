Авианосец США "Рональд Рейган" застрял на японской базе Йокосука

Атомный авианосец "Рональд Рейган" возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть военно-морскую базу Йокосука в Японии из-за неисправности. Ударная группа получила приказ командования выйти в море, но не смогла его выполнить из-за поломки авианосца, сообщает ЕНВ со ссылкой на агентство Kyodo.

Ударная группа ВМС США должна была покинуть базу Йокосука под Токио 15 мая. Но корабли остались на месте и-за поломки лидера группы авианосца "Рональд Рейган". Характер неисправности не уточняется, однако подчеркивается, что авианосцу потребуются серьезные ремонтные работы. О сроках, когда Ronald Reagan наконец сможет выйти в море, также не сообщается.

Ранее стало известно, что ударной группе ВМС США был отдан приказ покинуть военно-морскую базу Йокосука и отправиться в длительную океанскую миссию, маршрут которой не разглашался. По мнению Киодо, приказ о выдвижении группы мог быть связан с ростом напряженности вокруг Северной Кореи, которая 14 мая вновь успешно запустила баллистическую ракету в зону Японского моря.

В настоящее время у Корейского полуострова уже находится авианосная ударная группа США в состав которой входят атомный авианосец Carl Vinson, ракетный крейсер и два ракетных эсминца. В регионе зафиксированы также несколько американских атомных подлодок.

При этом Ronald Reagan с ноября 2016 года проходил технический осмотр в Йокосуке и совершал в ее районе кратковременные испытательные походы.