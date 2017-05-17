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Общество

16 мая 2017, 13:00
Россия начинает проверку продукции, отмеченной знаком ГОСТ

Россия начинает проверку продукции, отмеченной знаком ГОСТ

Приморский край в "пилотный" регион не вошел

С 15 мая 2017 года Росстандарт (находится в ведении Минпромторга России) начинает прием заявок от производителей продукции на участие в государственном проекте по подтверждению соответствия продукции требованиям ГОСТов.Теперь только прошедшие испытания компании получат право маркировать свою продукцию знаком национальной системы стандартизации (знаком НСС) и будут внесены в специальный реестр на сайте Росстандарта, сообщает ЕНВ со ссылкой на Минпромторг.

Одновременно по всей стране стартуют проверки товаров, отмеченных знаком ГОСТ. Ревизия продукции будет проводиться на всех стадиях обращения на рынке. В случае выявления недостоверного маркирования ГОСТом производитель будет привлечен к ответственности, согласно законодательству о защите интеллектуальной собственности, которым предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в случае неоднократных нарушений. Кроме того, за введение потребителей в заблуждение о потребительских свойствах и качестве продукции (в том числе, о соответствии требованиям ГОСТ) может быть наложен административный штраф размером до 500 тысяч рублей.

Проект "Национальная система сертификации" был одобрен к запуску в "пилотном" режиме в конце прошлого года Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции (ее возглавляет глава Минпромторга России Денис Мантуров). В рамках тестовой фазы в 2017 году предстоит отработать механизмы его реализации с привлечением испытательных лабораторий и органов по сертификации государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний (подведомственных организаций - ЦСМ Росстандарта). Семь пилотных регионов, в которых апробируется проект - Нижегородская, Кировская, Оренбургская, Волгоградская, Омская, Свердловская области и Республика Крым. В следующем году национальная система сертификации начнет действовать по всей стране.

На сегодняшний день сформирована вся необходимая инфраструктура системы, а реализация проекта ведется в тесном взаимодействии с другими органами исполнительной власти – Минпромторгом России, Росаккредитацией и т.д.

"В плановой экономике проблема соблюдения требований ГОСТов при производстве продукции решалась за счет обязательности их применения. Мы к этому возвращаться не собираемся, поскольку живем в другое время и в условиях иной экономики. Проект НСС представляет собой рыночный механизм, который не допустит ущемления прав и интересов бизнес-сообщества. Он позволит защитить права потребителя, доверяющего качеству продукции с указанием "ГОСТ".  При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки  не будет. Выбор – за покупателем", - сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

"Наша основная цель – обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа. Среди ключевых принципов системы - добровольность участия в сертификации, прозрачность процедур и подтверждение достоверности проведенных испытаний на заявленное качество", - отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

Метки: ГОСТ, Росстандарт

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