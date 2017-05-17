Владивосток теряет водный стадион

Общественность краевого центра озабочена судьбой спортивных сооружений главной базы ТОФ, в том числе попытками аренды и приватизации Водноспортивной станции флота, сообщает ЕНВ.

По мнению специалистов и экспертов, сегодня ряд должностных лиц заинтересован в приватизации сохранившихся спортивных объектов Тихоокеанского флота, что вызывает у ветеранов флота и флотской общественности законные опасения в их сохранении и использовании по прямому назначению в интересах государства и Флота.

Особое место в перечне этих объектов, по мнению ветеранов ТОФ, занимает Водноспортивная станция ТОФ, являющаяся не только популярным местом отдыха горожан Владивостока, но и визитной карточкой всего Приморья.

Напомним, что водная станция Тихоокеанского флота России построена во Владивостоке в бухте Федорова на берегу Амурского залива во Владивостоке в довоенный период во второй половине 30-х годов на месте бывших городских купален. Изначально станция была выполнена из деревянного бруса в тогдашнем стиле сталинской архитектуры со статуями из белого гипса типа "девушка с веслом", "рабочий и колхозница", "краснофлотец с биноклем".

При водной станции функционировали парусная секция, яхтклуб и секция гребли.

В 1976 году станция была капитально перестроена и стала не только центром спортивной подготовки военнослужащих Тихоокеанского флота, но и площадкой, где стали проходить военно-морские парады, концерты и спортивные праздники для жителей Приморья.

Географически станция расположена недалеко от Спортивной набережной на берегу Амурского залива. Территория станции является амфитеатром морских театрализованных представлений и военных парадов кораблей Тихоокеанского флота. Самым известным и любимым у горожан праздником, проводимым на водной станции Тихоокеанского флота России, является день ВМФ.

До 2016 года здесь, кстати, проходили многие крупные спортивные мероприятия Владивостока. В том числе состоялась подготовка российских олимпийцев для участия в Олимпиаде в Сеуле, международная регата "Кубок губернатора Приморского края", всероссийские соревнования "Кубок Тихого океана" по морскому многоборью, "Кубок командующего ТОФ" по силовому экстриму и практические занятия по морскому делу для воспитанников военно-патриотических клубов города.

При этом с середины 90-ых годов прошлого века неоднократно предпринимались попытки передачи водноспортивной станции ТОФ вместе с государственной землей, на которой станция стоит, в аренду то одной, то другой коммерческой структуре, не имевшим, как правило, никакого отношения к спорту и флоту.

Подобный процесс, по мнению ветеранов ТОФ, происходит и в настоящие дни, о чем представители общественности Приморья, Владивостока и Тихоокеанского флота накануне Дня Победы 9 мая 2017 года сообщили в письме на имя Министра обороны ВС РФ. В нем в частности пишется:

Уважаемый Сергей Кужугетович! Вся военная, морская и спортивная общественность выражает глубокую озабоченность происходящими событиями вокруг остатков спортивных сооружений Главной базы Тихоокеанского флота Владивостока. Опыт последних лет, анализ складывающейся ситуации и действий, которые предпринимаются рядом должностных лиц, заинтересованных в приватизации оставшихся спортивных объектов Тихоокеанского флота, вызывает у нас опасения в их сохранении и использовании по прямому назначению в интересах государства и Флота. Эти объекты имеют славную историю, всегда были культурными центрами и центрами развития физкультуры и спорта Флота. Более того, они были и остаются важной составляющей частью боевой и физической подготовки военнослужащих ТОФ, служили и служат целям патриотического и физического воспитания допризывной и призывной молодежи. Они обеспечили физическую подготовку и активное занятие военно-морскими видами спорта десятки тысяч моряков, которые затем успешно выполняли учебно-боевые задачи в Мировом океане. К сожалению, начиная с 90-х годов, имеет место неоправданная тенденция вывода военно-спортивных объектов из оперативного управления ТОФ и из состава государственной собственности, находящейся в распоряжении Министерства обороны РФ (проявляется это в разных формах: путем приватизации, передачи в коммерческое пользование непрофильным структурам и т.п.). В результате, некоторые объекты, ранее находившиеся в оперативном управлении ТОФ, для флота утрачены. С трудом, в начале 2000 годов, общественности удалось отстоять некоторое имущество МО РФ. В настоящее время во Владивостоке осталось только два спортивных объекта МО, балансодержателем которых, является "Спортивный центр морской и физической подготовки, г. Владивосток", (обособленное подразделение федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии"). На него возложены цели и задачи эффективного развития физической культуры и спорта в ВС РФ; создание условий для занятий физкультурой и спортом военнослужащих, членов из семей, лиц гражданского персонала ВС РФ; развитие военно-прикладных видов спорта; популяризация военной службы среди молодёжи путём вовлечения их в секционные занятия. Это: водноспортивная станция Спортивного Центра (морской и физической подготовки г. Владивосток) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г. Хабаровск) по адресу: г. Владивосток, ул. Набережная,7;

спортивный зал с теннисными кортами Спортивного Центра (морской и физической подготовки г. Владивосток) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г. Хабаровск) по адресу: г. Владивосток, Корабельная набережная, 21. Данные объекты крайне востребованы флотом для использования их по прямому назначению. В свете требований вашего приказа от 16.08.2016 г. № 500 "Об утверждении перечня объектов ФП для обеспечения воинских частей…" эти оставшиеся объекты уже не в полной мере могут обеспечить потребности военнослужащих гарнизона Главной базы ТОФ, так как воинские части флота практически не имеют нормативной спортивной базы и обеспечены ею только 2-5% от требований Вашего приказа. Мы горячо приветствуем Ваши инициативы по развитию Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", для участников которого потребности в занятиях физкультурой и спортом также огромны, но даже юнармейцы сегодня не имеют возможности посещать спортивные объекты Главной базы ТОФ. По нашему мнению, их использование носит бессистемный, нецелевой характер, как правило, без учета интересов флотских структур. Более того все действия нынешнего руководства ФАУ МО РФ ЦСКА в отношении госсобственности МО РФ во Владивостоке направлены, на наш взгляд, только на коммерциализацию его использования в интересах частных лиц. Это становится возможным в связи с тем, что полномочия по управлению указанным военно-спортивным имуществом передаются лицам, далеким от интересов обороноспособности страны, развития Тихоокеанского флота. Эти лица (они известны персонально) искусственно создают видимость неэффективности использования спортивных объектов в интересах военнослужащих с целью обосновать их вывод из состава ТОФ и МО РФ. Мы уже неоднократно пресекали эти попытки… Очередной процесс в 2016 году начался с плановой кадровой чехарды. В течение месяца решением начальника ФАУ МО РФ ЦСКА Барышева М.Н. сменилось три начальника "СЦ ЦСКА Владивосток" в том числе с участием фигурантов судебных дел по попыткам отторжения госсобственности МО в 2004 году (документы с описанием тех событий имеются). Процесс завершился назначением руководителя, не имеющего никакого отношения к спорту и физкультуре… Свои первые должностные действия он начал с отказа предоставления флотской общественности водной станции для проведения различных спортивных мероприятий, в том числе и мирового уровня (кубок мира по зимнему плаванию), создавая искусственную ситуацию невостребованности и нерентабельности спортсооружений. А также успел в рамках своей компетенции принять нужные для себя и своих наставников кадровые решения: снял с ключевых должностей всех опытных, но несоответствующих его понятиям об использовании спортивных сооружений ТОФ, работников… Сейчас начался очередной процесс попытки передачи в безвозмездную аренду здания водной станции общественной организации, не имеющей никакого отношения к задачам, стоящим перед командованием Тихоокеанского флота. (см. ходатайство начальника военно-морского управления ВВО "О передачи спортсооружений "СЦ ЦСКА г. Владивосток" в безвозмездное пользование РОО "Федерации водно-моторного спорта ПК". Военную, морскую и спортивную общественности волнуют все эти события. …Ведь все специализированные морские учебные заведения во Владивостоке располагают возможностями и обеспечивают своих курсантов и слушателей практической базой для закрепления теоретических морских знаний. Морской государственный университет им Невельского не только сохранил свою водную станцию и яхт-клуб, но и значительно активизировал свою деятельность в этом направлении. При университете создан "Учебный гребно-парусный комплекс" со школой парусного спорта и парусной мастерской и "Водный учебно-спортивный комплекс". И только спортивные сооружения Главной базы Тихоокеанского флота Владивостока находятся в роли пасынков. Нам понятно и ясно только одно: руководитель "СЦ ЦСКА Владивосток" обязан во взаимодействии с командованием ТОФ и командирами воинских частей гарнизона Главной базы ТОФ организовать эффективное использование спортсооружений для занятия физической подготовкой и спортом военнослужащих гарнизона, ветеранов МО, юнармейцев, членов юношеских и молодежных военно-патриотических организаций. Эти задачи может выполнить только ответственный гражданин РФ, имеющий специальное образование и большой практический опыт работы в военно-морских частях и соединениях. Такие люди в городе нашенском еще есть! Только на местном уровне, со знанием региональной специфики, можно сохранить, для действующих и будущих поколений моряков Главной базы Тихоокеанского флота, водноспортивную базу, как один из главных оставшихся спортивных объектов Тихоокеанского Флота и как яркую принадлежность города "Воинской славы" - Владивосток. Мы, граждане и патриоты России, посвятившие всю свою жизнь делу защиты Тихоокеанских рубежей Родины и избравшие местом постоянного проживания Дальний Восток отстаивали и будем отстаивать интересы государства! С искренним уважением и благодарностью за вашу патриотичную позицию и умелое энергичное руководство Министерством обороны Российской Федерации Командующий Балтийским Флотом (2006-2007 гг.), Командующий Тихоокеанским Флотом (2007-2010 гг.), Командующий Восточным Военным округом (2010-2013 гг.), Председатель Владивостокского Морского собрания адмирал запаса Константин Сиденко.

Вместе с Сиденко письмо в адрес МО РФ подписали уважаемые и известные в Приморье ветераны армии и флота, в том числе почетный гражданин Владивостока адмирал Геннадий Хватов, член ОП Приморья Алексей Сузанский, председатель Союза моряков-подводников ТОФ Александр Конев.

ЕНВ напоминает, что до празднования Дня ВМФ, которое традиционно для Владивостока разворачивается на территории водноспортивной станции ТОФ, остается менее ста дней. Нас, как и многих горожан, волнует судьба как самой станции, так и убогое, на наш взгляд, состояние этого объекта инфраструктуры, на наших глазах разрушающегося и уже лишившегося части пирсов и вышек.