Россия и Китай создадут фонд для развития Дальнего Востока

России и КНР появится общий фонд на сумму 100 млрд. юаней ($15 млрд.) в рамках развития регионального сотрудничества на Дальнем Востоке, сообщает ЕНВ со ссылкой на РИА "Новости".

В документе отмечается, что инициатором появления соответствующего документа выступил китайский Государственный комитет по реформам и развитию, который предложил партнёрам из РФ учредить структуру для усиления торговой кооперации между северо-восточными районами Китая и российским Дальним Востоком.

"Государственный комитет по реформам и развитию Китая создаст российско-китайский инвестиционный фонд по развитию регионального сотрудничества в размере 100 млрд. в юаней для развития сотрудничества между северо-восточными районами Китая и российским Дальним Востоком", - сообщается в документах форума "Один пояс — один путь", который завершился в Пекине.

Один из приоритетных проектов между РФ и КНР - развитие международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", транспортно-логистического потенциала дальневосточного региона.

Некоторые проекты уже реализуются. Строится железнодорожный мост между Россией и КНР "Нижнеленинское – Тунцзян" в Еврейской автономной области.

В реализации проекта с российской стороны участвует Фонд развития Дальнего Востока. Строительство пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ планируется завершить к 2019 г. Протяженность мостового перехода составит 1,3 км, категория дороги II (4 полосы движения, интенсивность – свыше 6000 тыс. авт./сутки).

Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай сообщил, что проект "Один пояс — один путь" является элементом стабильности мировой экономики на фоне внутриполитической борьбы в США и сложностей европейских стран из-за Brexit (Выход Великобритании из Европейского союза ).