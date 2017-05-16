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Экономика

16 мая 2017, 09:10
Китайская госкорпорация намерена построить целлюлозно-бумажный завод в Хабаровском крае

Китайская госкорпорация намерена построить целлюлозно-бумажный завод в Хабаровском крае

China Chengtong намерена стать инвестором территории опережающего развития

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел рабочую встречу с президентом компании China Chengtong Holdings Group Чжу Бисинем. Двусторонняя встреча состоялась в Пекине, 15 мая, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития. 

Китайская госкорпорация планирует реализовать проект по строительству целлюлозно-бумажного завода в Хабаровском крае (г.Амурск) и инвестировать в Дальний Восток более миллиарда долларов США и создать 1,5 тысячи рабочих мест.

Президент China Chengtong Holdings Group, сообщил, что компания подтверждает намерение реализовывать проект на Дальнем Востоке. Предполагается, что продукция предприятия будет поставляться в Китай. Комбинат будет производить несколько видов целлюлозы для различных видов бумаги и картона. Для этого компания рассчитывает на помощь в вопросах обеспечения завода сырьем, а также в расчете логистики и возможностей транспортировки. Кроме того, госкорпорация намерена стать инвестором территории опережающего развития.

"Компания будет строго соблюдать российское законодательство, а также чтить культурные традиции России. Мы бы хотели стать резидентами ТОР, чтобы рассчитывать на такие преференции как налоговые каникулы и упрощенные административные процедуры", - сообщил президент China Chengtong Holdings Group Чжу Бисинь.

Александр Галушка отметил, что компания может рассчитывать на статус резидента ТОР, а также на командное решение всех необходимых вопросов.

"Мы готовы оказать необходимое содействие, чтобы вы могли подготовить ресурсный план этого проекта. Для расчета объемов сырья такой план просто необходим. Мы готовы вместе с вами разработать всю логистическую схему этого проекта и обеспечить поддержку со стороны региональных властей. Ведь для региона это не только инвестиции, но и новые рабочие места для жителей Хабаровского края", - добавил глава ведомства. 

Координатором проекта по строительству целлюлозно-бумажного комбината Министр назначил генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова. 

Президент госкорпорации также сообщил, что компания готова подписать меморандум о намерениях в ходе визита Си Цзиньпиня в России, который состоится в июле этого года. 30 мая компания направит в Амурск группу специалистов для подготовки технико-экономического обоснования проекта. 

Метки: бумага, Китай, ТОР

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