Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

16 мая 2017, 08:00
Бывший руководитель АО "Примавтодор" Александр Мартынов предстанет перед судом

Бывший руководитель АО "Примавтодор" Александр Мартынов предстанет перед судом

В результате его действий предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 45 млн. рублей

Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель АО "Примавтодор" Александр Мартынов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ЕНВ.

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" Александра Мартынова, который обвиняется в получении взятки в виде денег (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме этого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Обвинение в соучастии по данному эпизоду также предъявлено его бывшим подчиненным работникам - братьям Юрию и Станиславу Алейниковым, Александру Волченкову, Ольге Манжуриной, Валентине Шайдуровой, Ирине Файн.

По версии следствия Мартынов в декабре 2015 года получил взятку в сумме 2 млн. рублей (являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в 17 млн. рублей) за совершение в пользу юридического лица - ООО "Бурстрой ДВ" действий по заключению договора, предусматривающего приобретение у АО "Примавтодор" грунта скального в твердом теле на общую сумму более 133 млн. рублей.

Кроме этого, Мартынов с февраля по декабрь 2015 года, действуя по предварительному сговору братьями Алейниковыми, при содействии остальных фигурантов по данному делу, похитили с карьера, находившегося в ведении филиалов АО "Примавтодор", вверенные им инертные материалы, в том числе - смеси, щебень, грунт.

В результате предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 45 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия в обеспечительных целях наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых (2 нежилых помещения, два земельных участка, доля в праве собственности на квартиру, 4 автомашины).

После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Владивостока. 

Метки: взятка, примавтодор, суд

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетомВ Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетом
сегодня, 15:10
Позже выяснилось, что гражданин не являлся должником
Россия начинает проверку продукции, отмеченной знаком ГОСТРоссия начинает проверку продукции, отмеченной знаком ГОСТ
сегодня, 13:00
Приморский край в "пилотный" регион не вошел
Владивосток теряет водный стадионВладивосток теряет водный стадион
сегодня, 12:30
Ветераны ТОФ написали письмо на имя Министра обороны ВС РФ Сергея Шойгу

Последние новости

В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверенийВ ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений
сегодня, 18:30
Выборы в регионах России, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября нынешнего года, пройдут по обновлённому законодательству
Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"
сегодня, 16:20
Специализированная выставка военно-морской техники и вооружений пройдет с 16 по 18 мая 2017 года
Корейская компания примет участие в строительстве гостиничного комплекса на КамчаткеКорейская компания примет участие в строительстве гостиничного комплекса на Камчатке
сегодня, 14:20
Гостиница будет включать в себя рестораны, бассейн, СПА-зону и концертный зал на 500 человек

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+