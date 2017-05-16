Бывший руководитель АО "Примавтодор" Александр Мартынов предстанет перед судом

Во Владивостоке перед судом предстанет руководитель АО "Примавтодор" Александр Мартынов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ЕНВ.

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора АО "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" Александра Мартынова, который обвиняется в получении взятки в виде денег (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме этого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Обвинение в соучастии по данному эпизоду также предъявлено его бывшим подчиненным работникам - братьям Юрию и Станиславу Алейниковым, Александру Волченкову, Ольге Манжуриной, Валентине Шайдуровой, Ирине Файн.

По версии следствия Мартынов в декабре 2015 года получил взятку в сумме 2 млн. рублей (являющиеся частью от заранее оговоренной суммы взятки в 17 млн. рублей) за совершение в пользу юридического лица - ООО "Бурстрой ДВ" действий по заключению договора, предусматривающего приобретение у АО "Примавтодор" грунта скального в твердом теле на общую сумму более 133 млн. рублей.

Кроме этого, Мартынов с февраля по декабрь 2015 года, действуя по предварительному сговору братьями Алейниковыми, при содействии остальных фигурантов по данному делу, похитили с карьера, находившегося в ведении филиалов АО "Примавтодор", вверенные им инертные материалы, в том числе - смеси, щебень, грунт.

В результате предприятию причинен материальный ущерб на общую сумму более 45 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия в обеспечительных целях наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемых (2 нежилых помещения, два земельных участка, доля в праве собственности на квартиру, 4 автомашины).

После вручения копий обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Владивостока.