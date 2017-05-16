Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Общество

15 мая 2017, 23:10
Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка

Родившая накануне жительница краевого центра сразу же после родов выкинула младенца в окно квартиры, расположенной на 7 этаже

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении 26-летней женщины по факту причинения смерти новорожденному ребенку, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, 14 мая 2017 года возле подъезда дома на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке прохожий обнаружил в пакете тело новорожденного ребенка. На место выехали следователи, проведен осмотр, организованна доследственная проверка. В ходе проведения оперативно-следственных действий установлена женщина, родившая младенца.

В ее квартире проведен осмотр, обнаружены и изъяты следы биологического происхождения. По предварительным данным, женщина на учет по беременности и родам не становилась, у врача не наблюдалась, о беременности никому не говорила.

С ее слов родила в своей комнате мертвого ребенка и выкинула из окна. Вместе с тем, по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты.

Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники полиции.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой Первомайского района законным и обоснованным.

Метки: младенец, СК, уголовное дело

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетомВ Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетом
сегодня, 15:10
Позже выяснилось, что гражданин не являлся должником
Россия начинает проверку продукции, отмеченной знаком ГОСТРоссия начинает проверку продукции, отмеченной знаком ГОСТ
сегодня, 13:00
Приморский край в "пилотный" регион не вошел
Владивосток теряет водный стадионВладивосток теряет водный стадион
сегодня, 12:30
Ветераны ТОФ написали письмо на имя Министра обороны ВС РФ Сергея Шойгу

Последние новости

В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверенийВ ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений
сегодня, 18:30
Выборы в регионах России, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября нынешнего года, пройдут по обновлённому законодательству
Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"
сегодня, 16:20
Специализированная выставка военно-морской техники и вооружений пройдет с 16 по 18 мая 2017 года
Корейская компания примет участие в строительстве гостиничного комплекса на КамчаткеКорейская компания примет участие в строительстве гостиничного комплекса на Камчатке
сегодня, 14:20
Гостиница будет включать в себя рестораны, бассейн, СПА-зону и концертный зал на 500 человек

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+