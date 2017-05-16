Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении 26-летней женщины по факту причинения смерти новорожденному ребенку, сообщает ЕНВ со ссылкой на СК РФ.

По версии следствия, 14 мая 2017 года возле подъезда дома на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке прохожий обнаружил в пакете тело новорожденного ребенка. На место выехали следователи, проведен осмотр, организованна доследственная проверка. В ходе проведения оперативно-следственных действий установлена женщина, родившая младенца.

В ее квартире проведен осмотр, обнаружены и изъяты следы биологического происхождения. По предварительным данным, женщина на учет по беременности и родам не становилась, у врача не наблюдалась, о беременности никому не говорила.

С ее слов родила в своей комнате мертвого ребенка и выкинула из окна. Вместе с тем, по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало падение с высоты.

Расследование уголовного дела продолжается, в отношении женщины будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники полиции.

Постановление о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой Первомайского района законным и обоснованным.