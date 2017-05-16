Бывший руководитель "Приморского театра оперы и балета" получил 2 года условно

Первомайский районный суд города Владивостока вынес приговор бывшему руководителю краевого государственного автономного учреждения культуры "Приморский театр оперы и балета" Антону Лубченко , который осужден за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает ЕНВ.

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, когда фигурант являлся руководителем "Приморского театра оперы и балета".

Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Кроме этого, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов он приобретал авиабилеты "бизнес-класса" для осуществления поездок в личных целях.

В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 млн. рублей.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений, суд назначил ему за содеянное 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года.

Причиненный ущерб возмещен фигурантом в полном объеме в добровольном порядке.