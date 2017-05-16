За нарушения на выборах можно "сесть" на пять лет

За нарушения на выборах может быть введена уголовная ответственность, максимальное наказание составит 5 лет. Соответствующий законопроект подготовлен и вскоре будет внесен в Госдуму, сообщает ЕНВ со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно документу, уголовное наказание за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума может грозить, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования.

"Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять четыре года лишения свободы. Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если же незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы", — пояснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Госдумой разработан вариант поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность для организаторов так называемых каруселей на выборах. Он отметил, что изменения также прописывают ужесточение административной ответственности за нарушения избирательного законодательства. Окончательно вопрос о положениях упомянутого законопроекта будет решён после 15 мая.

"По сути, данная инициатива ужесточает положение статьи 142 УК РФ, предусматривающая наказание за фальсификацию избирательных документов, - отмечает доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ, ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. - Именно по этой статье проходит член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдававший бюллетени посторонним лицам на территории 3-го избирательного округа по выборам депутатов Законодательного Собрания в 2016 году. Таким образом, та инициатива, которую предложили в Совете Федерации РФ, скорее не устраняет пробелы в избирательном законодательстве, а называет вещи своими именами, потому как нельзя сказать, что такие нарушения не регулировались уголовным законодательством до сих пор", - отметила эксперт.

В настоящее время законодательство предусматривает уголовную ответственность за ряд нарушений избирательного законодательства, таких как фальсификация итогов голосования или фальсификация избирательных документов.

"В настоящий момент уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, а также работе избирательных комиссий, фальсификацию избирательных документов (документов референдума), а также итогов голосования, - подчеркивает член президиума дальневосточного отделения Ассоциации юристов России Виктор Помелов. - Максимально предусмотренный срок наказания за отдельные виды нарушений - 5 лет лишения свободы".

Однако за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность. Таким образом, нарушителей привлекают лишь к ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа. Предлагаемый законопроект призван пресечь указанную выше практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов.

Политолог и директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев уверен, что эта инициатива и сходные с ней все-таки нужны, поскольку формируют крайне негативную повестку вокруг фальсификации выборов. "В преддверии президентских выборов 2018 года важно ежедневно напоминать всем участникам электорального процесса о необходимости соблюдения всех процедур голосования, в том числе, нормативным путем", - уверяет политолог.