Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Политика

16 мая 2017, 00:00
За нарушения на выборах можно "сесть" на пять лет

За нарушения на выборах можно "сесть" на пять лет

Законопроект вводит уголовную ответственность лишь за повторную незаконную выдачу избирательного бюллетеня

За нарушения на выборах может быть введена уголовная ответственность, максимальное наказание составит 5 лет. Соответствующий законопроект подготовлен и вскоре будет внесен в Госдуму, сообщает ЕНВ со ссылкой на  РИА "Новости".

Согласно документу, уголовное наказание за незаконную выдачу и незаконное получение избирательного бюллетеня или бюллетеня референдума может грозить, если эти деяния совершены более двух раз в ходе одного и того же голосования.

"Максимальное наказание за совершение этих преступлений будет составлять четыре года лишения свободы. Вместе с тем, предусмотрены также и альтернативные виды наказания, такие как штраф и принудительные работы. Если же незаконные выдача и или получение избирательных бюллетеней совершенны группой лиц, максимальное наказание для участников такой группы будет составлять пять лет лишения свободы", — пояснил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее председатель думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Госдумой разработан вариант поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность для организаторов так называемых каруселей на выборах. Он отметил, что изменения также прописывают ужесточение административной ответственности за нарушения избирательного законодательства. Окончательно вопрос о положениях упомянутого законопроекта будет решён после 15 мая.

"По сути, данная инициатива ужесточает положение статьи 142 УК РФ, предусматривающая наказание за фальсификацию избирательных документов, - отмечает доцент кафедры конституционного и административного права ДВФУ, ведущий политолог Приморья Наталья Коломейцева. - Именно по этой статье проходит член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, выдававший бюллетени посторонним лицам на территории 3-го избирательного округа по выборам депутатов Законодательного Собрания в 2016 году. Таким образом, та инициатива, которую предложили в Совете Федерации РФ, скорее не устраняет пробелы в избирательном законодательстве, а называет вещи своими именами, потому как нельзя сказать, что такие нарушения не регулировались уголовным законодательством до сих пор", - отметила эксперт.

В настоящее время законодательство предусматривает уголовную ответственность за ряд нарушений избирательного законодательства, таких как фальсификация итогов голосования или фальсификация избирательных документов.

"В настоящий момент уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность за воспрепятствование осуществлению избирательных прав, а также работе избирательных комиссий, фальсификацию избирательных документов (документов референдума), а также итогов голосования, - подчеркивает член президиума дальневосточного отделения Ассоциации юристов России Виктор Помелов. - Максимально предусмотренный срок наказания за отдельные виды нарушений - 5 лет лишения свободы".

Однако за незаконную выдачу или незаконное получение избирательного бюллетеня предусмотрена только административная ответственность. Таким образом, нарушителей привлекают лишь к ответственности с наказанием в виде незначительного штрафа. Предлагаемый законопроект призван пресечь указанную выше практику и в определенной степени повысить прозрачность выборов.

Политолог и директор Центра социальных инноваций "Чёрный куб" Юрий Коломейцев уверен, что эта инициатива и сходные с ней все-таки нужны, поскольку формируют крайне негативную повестку вокруг фальсификации выборов. "В преддверии президентских выборов 2018 года важно ежедневно напоминать всем участникам электорального процесса о необходимости соблюдения всех процедур голосования, в том числе, нормативным путем", - уверяет политолог.

Метки: выборы, уголовная ответственность

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверенийВ ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений
сегодня, 18:30
Выборы в регионах России, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября нынешнего года, пройдут по обновлённому законодательству
Федеральные органы власти будут отчитываться перед областными депутатамФедеральные органы власти будут отчитываться перед областными депутатам
12 мая 2017, 16:00
С такой законодательной инициативой в Госдуме выступили Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин
Муниципальным служащим сократили отпускаМуниципальным служащим сократили отпуска
12 мая 2017, 12:30
Согласно закону, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за выслугу лет сокращаются с 15 до 10 дней

Последние новости

Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"
сегодня, 16:20
Специализированная выставка военно-морской техники и вооружений пройдет с 16 по 18 мая 2017 года
В Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетомВ Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетом
сегодня, 15:10
Позже выяснилось, что гражданин не являлся должником
Корейская компания примет участие в строительстве гостиничного комплекса на КамчаткеКорейская компания примет участие в строительстве гостиничного комплекса на Камчатке
сегодня, 14:20
Гостиница будет включать в себя рестораны, бассейн, СПА-зону и концертный зал на 500 человек

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+