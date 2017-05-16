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Экономика

15 мая 2017, 21:30
Питьевые водные ресурсы будут экспортироваться через Приморье в Китай

Питьевые водные ресурсы будут экспортироваться через Приморье в Китай

Китайская компания COFCО ищет партнеров среди производителей

Компания COFCO из КНР будет поставлять питьевую воду из Приморского края. Как рассказывают представители компании, COFCO уже изучила рынок, и сейчас находится в поисках главного партнера в регионе, чтобы производить питьевую воду и поставлять ее в Китай, сообщает ЕНВ. 

Намерения китайской компании инвестировать в реализацию проектов, связанных с поставкой продовольственных продуктов края и бутилированной воды, были озвучены в конце 2016 года во время встречи вице-президента COFCO Чи Цзинтао с губернатором Приморского края. Тогда партнеры из КНР только исследовали приморский рынок и прорабатывали возможности взаимовыгодного сотрудничества.

На данный момент, как сообщает менеджер стратегического развития Чжан Ян, китайская компания уже находится в поисках главного партнера по производству и распространению питьевой воды.

"На данный момент прошли встречи с ведущими отраслевыми предприятиями в Приморском крае.Наша главная цель, с которой мы сейчас работаем, это экспорт воды из Приморского края в нашу страну", - говорит Чжан Ян. 

Данную ситуацию прокомментировал вице-губернатор Приморья Евгений Полянский.Он отмети, что вести такой бизнес в Приморье крупнейшему китайскому производителю и поставщику продуктов питания будет выгодно, поскольку край обладает большими запасами водных ресурсов.

"Помимо этого, в регионе созданы наиболее перспективные возможности для реализации инвестиционных проектов различных уровней. Сюда в первую очередь входят режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, и мы готовы оказывать компании COFCO различную помощь в решении различных вопросов", – отметил он.

Во время переговоров двух сторон представители компании COFCO рассказали о том, что они надеются открыть представительство COFCO в Приморье.

"Организация будет функционировать как единая площадка для координации деятельности всех филиалов корпорации на Дальнем Востоке, сейчас их 18", – рассказал он.

По мнению Евгения Полянского, появление представительства компании в регионе будет способствовать ускорению реализации совместных проектов и упростит коммуникацию между всеми заинтересованными сторонами.

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Метки: COFCO, вода, экспорт

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