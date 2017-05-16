Константин Белецкий и Валерия Качук в гостях у студии детской журналистики "Недетские новости"

Шоумен, организатор и ведущий свадеб в Приморском крае Константин Белецкий и солистка кавер-группы "AURA" Валерия Качук ответили на вопросы специального корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" Илоны Коломейцевой, сообщает ЕНВ.

Вопросы интервью касались основных тенденций развития сферы развлечений в Приморском крае и городе Владивостоке, начинающие журналисты узнали у гостей мнение по поводу текущих политических событий в стране, а в завершении разговора Константин Белецкий пообещал провести детский утренник за небольшую цену.

Подробности смотрите в материале корреспондента студии детской журналистики "Недетские новости" (НДН) Илоны Коломейцевой.

На базе сетевого периодического издания "Ежедневные Новости Владивостока" (ЕНВ) в ноябре 2016 года создана студия детской журналистики "Недетские новости" (НДН). Ребята в этой студии развивают свои коммуникативные навыки, повышают уровень своего речевого развития, учатся сотрудничать в команде. Дети смогут снять свой первый в жизни репортаж, видеосюжет по своему сценарию, записать интервью со "звездой", придумать новую телепередачу, написать статью или сценарий, стать ведущим концерта, фестиваля, принять участие в международных поездках для участия в ТВ съёмках, сняться в кино.

За информацией обращаться по телефонам: 8 (908) 453-05-17, 8 (914) 076-44-87.