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Фоторепортажи

15 мая 2017, 17:00
В Приморье прошел фестиваль "Найди себя"
В Приморье прошел фестиваль "Найди себя"
В Приморье прошел фестиваль "Найди себя"
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В Приморье прошел фестиваль "Найди себя"

Фестиваль проводился в целях содействия укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности

В городе Артеме 14 мая 2017 года на территории спортивно-технического комплекса "Приморское кольцо" прошел Фестиваль развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта "Найди себя", сообщает ЕНВ.

В работе фестиваля принимали участие представители командований Тихоокеанского флота, гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, Приморского общевойскового объединения, подразделения военнослужащих всех родов войск, дислоцированных в Приморье, воспитанники детских патриотических клубов, юнармейцы и курсанты филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское Президентское кадетское училище).

Большой интерес для многочисленных зрителей представляли выставки  вооружения и военной техники Тихоокеанского флота, гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ, Приморского общевойскового объединения и показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты ТОФ и разведчиков-десантников.

На мероприятии работали пункты отбора на военную службу по контракту, где специалисты Тихоокеанского флота и общевойсковых объединений проводили правовые консультации по вопросам прохождения военной службы.

Под аплодисменты прошел концерт Ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота, где зрители смогли услышать популярные песни в исполнении флотских артистов. Кроме того, все желающие смогли отведать флотской каши.

Фестиваль проводился в целях содействия укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности, ориентации молодёжи на службу в Вооружённых силах Российской Федерации,  пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры, технических, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Метки: Найди себя, ТОФ, фестиваль

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