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15 мая 2017, 16:00
"Мы не боимся США, мы - сильная ядерная держава": как КНДР выживает на фоне санкций?
"Мы не боимся США, мы - сильная ядерная держава": как КНДР выживает на фоне санкций?
"Мы не боимся США, мы - сильная ядерная держава": как КНДР выживает на фоне санкций?
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"Мы не боимся США, мы - сильная ядерная держава": как КНДР выживает на фоне санкций?

Журналисты South Morning China Post провели репортаж из Пхеньяна

Несмотря на то, что автозаправочные станции ограничивают предложение на фоне возможного ужесточения экспорта нефти, репортеры находят признаки энергии в столице Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

"Спасибо всем, что посетили нас в такое напряженное время, когда у нас так много трудностей", - отметил гид репортера Лю Джень в Пхеньяне. "Если из-за санкций прекратятся поставки нефти, наш автобус должен будет остановиться", - добавил он.

Когда гид Ким говорил, было заметно, что небольшое количество автомобилей в городе припарковано на бездорожье. Журналисты китайского издания отметили, что некоторые автозаправочные станции ограничили свои поставки из-за растущей обеспокоенности тем, что Китай ужесточит экспорт нефти в Северную Корею.

Но ограниченные подачи топлива, похоже, не повлияли на повседневную жизнь в Пхеньяне, поскольку общественный транспорт продолжает нормально функционировать. Большинство людей в столице на самом деле ездят на велосипедах на работу. Фактически, использование электрических мотоциклов выросло, и некоторые из зеленых и оранжевых такси на дороге - гибридные или электрические транспортные средства, сделанные в Китае.

В апреле этого года, несмотря на то, что напряженность на Корейском полуострове продолжала расти, вариант для туристических поездок на поезде в Северную Корею оставался открытым, принося ценные валютные поступления в изолированную страну. Спящий вагон, уходящий из приграничного города Китая Даньдун, был заполнен посетителями, возбужденными перспективой приключений; Пассажиры были преимущественно из Китая, но несколько были из Европы и были сильно заряжены этой поездкой.

Пассажиры, едущие на "самом глубоком подземном метрополитене мира" в Пхеньяне, выглядели расслабленными. Но некоторые из них стали смотреть на смартфоны с большим экраном, точно так же, как это делали бы пассажиры метро в любом другом городе.

Все это может быть поверхностным и хрупким, под ужесточением санкций, но это знак того, как, как это ни удивительно, город Пхеньян изменился под властью Ким Чен Ына.

Лидер, получивший образование в Швейцарии, еще не провел реформы открытости в китайском стиле, но по крайней мере, он изменил уличную моду Пхеньяна, представив свою жену Ри Соль-Джу в качестве образца стиля. Куртки Ри, пиджаки, юбки до колен, отвесные чулки и высокие каблуки можно было увидеть почти у каждой женщины до 40 лет.

Накануне 15 апреля, в годовщину "Дня солнца" дедушки Ким Ир Сена, Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян 200 международных журналистов, чтобы осветить то, что он назвал "большим и важным событием". Поскольку мир нервно размышлял о еще одном ядерном испытании, о котором было объявлено, лидер вместо этого стоял перед телевизионными камерами, чтобы разрезать ленту, предвещающую открытие улицы Рёмёнг.

Эти две улицы – места большей части высотных резиденций. Они имеют современный архитектурный дизайн, со светящимися буквами, из которых формируются названия и лозунги в ночное время. Есть  даже освещающие обозначения названий магазинов быстрого питания на первом этаже. Проекты могли быть легко скопированы и вклеены в Пхеньян из столичного города в капиталистическом мире.

Но странно, что нигде нет наружной рекламы или рекламного щита, и на самом деле мало пешеходов ходят по улице, что делает его более похожим на научно-фантастический фильм, представляющий мир немного в прошлом, чем реальный район - или, как сказал наш гид , это модель "северокорейской мечты".

"Эта улица является прообразом того, как выглядит наш идеальный город, и мы, северокорейцы, будем упорно трудиться, чтобы реализовать этот образ", - сказал гид.

Тем не менее, стоит помнить, что для всего положительного вида Пхеньяна это результат объединения ресурсов всей страны в развитие столицы. Только небольшая горстка привилегированных элит фактически живет в этом "идеале" и наслаждается современными удобствами.

Пресс-секретарь китайского парламента Фу Ин написал в докладе, опубликованном 30 апреля Институтом Брукингса, базирующимся в Вашингтоне некоммерческим аналитическим центром, что северокорейская экономика стала выходить из своего "Трудного марша или ужасного голода. Преодоление этого кризиса с 1990-х годов".

"Реальность такова, что экономика Кореи уже прошла через свое самое трудное время. Ким Чен Ир ... стабилизировал внутреннюю ситуацию", - была опубликовано в докладе.

Пять лет назад Пхеньяну пришлось отключить свои районы из-за недостаточной летней электроснабжения. В городе было темно и тихо после заката, хотя некоторые восторженные футбольные болельщики остались на площади возле железнодорожного вокзала Пхеньяна, где было два больших телевизионных экрана и смотрели заранее записанные матчи чемпионата Европы 2012 года. В то время были сильные проблемы  с электропитанием.

В апреле этого года Пхеньян был ярко освещен. Звук тяжелых грузовиков даже можно было услышать через реку, и огни не погасли до середины ночи.

В сельской местности мы часто видели крестьян с велосипедами, техника выглядела новой. Тракторы и скот использовались при вспашке, а козы свободно паслись.

Трудно понять, почему отдельные  работы крестьянина включают в себя окрашивание  маленьких деревьев возле дороги белой галькой. По-моему, это результат того, что деревьев становится меньше, поэтому их пытаются защищать подобным образом.

Покойный лидер Северной Кореи Ким Чен Ир положил начало движению за вырубку большей части древесины страны, и результаты очевидны: на многих горах леса нет вообще. Их состояние вызвало водную и эрозию почв, что привело к засухе или наводнению во время неблагоприятной погоды. Сейчас предпринимаются усилия по восстановлению растительности. Поэтому северокорейцы заботливо посыпают ее. Я также предполагаю, что из-за низкой эффективности их коммунальной работы в сельской местности некоторые люди просто окрашивают деревья.

Именно во время так называемого "апрельского кризиса" на полуострове в мире возникли опасения по поводу того, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания в свои важные юбилейные даты, на фоне предупреждения Вашингтона о том, что американские военные корабли направляются в близлежащие воды , готовые к упреждающему удару.

Тем не менее, поскольку 25 апреля отметили 85-ю годовщину основания корейской народной армии (КНА), а президенты Соединенных Штатов и Китая призвали друг друга к рассмотрению потенциального ядерного испытания Северной Кореи,в Северной Корее было ощущение мира. Не было организовано ни одного крупного мероприятия, кроме цветочных презентаций, шествиям к статуям лидеров, посещений национального кладбища павших солдат офицерами КНА, а также мелкомасштабных массовых танцев и пения на общественных площадях по всему городу.

Страна все еще была открыта для иностранных туристов, хотя время пребывания было очень короткое.

Военный день был важным для некоторых солдат КНА лично - у них был выходной день, в который можно жениться. В Кэсонге, чуть выше границы с Южной Кореей, многие военнослужащие проводили свою свадебную фотосъемку во дворце династии Корё  - месте мирового культурного наследия.

Профессиональные фотографы, держащие цифровую камеру, советовали, какие позы надо принять при съёмке. Невесты носили традиционные костюмы, а также обильный макияж. Для одной невесты это был день, когда она наконец получила право на набор косметики "Чуньцзян", популярный бренд в стране, который могут получить только замужние женщины.

Рядом с женихами в военной форме большинство семей выглядело довольными. В результате политики "сонгун", идеологически и практически, на брачном рынке наиболее желательным оказалось около 1,2 млн. военнослужащих. Действительно,согласно опросам, "служба в армии" обошла "степень бакалавра" и "хорошую внешность", став обязательным фактором  для идеального мужа для девушки из Северной Кореи.

В заключение, Ким упомянул Сирию в качестве примера, заявив, что уязвимость именно в том, почему Северная Корея никогда не откажется от своих ядерных программ. "У Асада нет мощного оружия самообороны, поэтому американцы могли стрелять в него ракетами, когда захотят, - отметил он, - Но они не могли сделать то же самое с нами"".

Метки: Северная Корея

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