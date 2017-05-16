"Мы не боимся США, мы - сильная ядерная держава": как КНДР выживает на фоне санкций?

Несмотря на то, что автозаправочные станции ограничивают предложение на фоне возможного ужесточения экспорта нефти, репортеры находят признаки энергии в столице Северной Кореи, сообщает ЕНВ.

"Спасибо всем, что посетили нас в такое напряженное время, когда у нас так много трудностей", - отметил гид репортера Лю Джень в Пхеньяне. "Если из-за санкций прекратятся поставки нефти, наш автобус должен будет остановиться", - добавил он.

Когда гид Ким говорил, было заметно, что небольшое количество автомобилей в городе припарковано на бездорожье. Журналисты китайского издания отметили, что некоторые автозаправочные станции ограничили свои поставки из-за растущей обеспокоенности тем, что Китай ужесточит экспорт нефти в Северную Корею.

Но ограниченные подачи топлива, похоже, не повлияли на повседневную жизнь в Пхеньяне, поскольку общественный транспорт продолжает нормально функционировать. Большинство людей в столице на самом деле ездят на велосипедах на работу. Фактически, использование электрических мотоциклов выросло, и некоторые из зеленых и оранжевых такси на дороге - гибридные или электрические транспортные средства, сделанные в Китае.

В апреле этого года, несмотря на то, что напряженность на Корейском полуострове продолжала расти, вариант для туристических поездок на поезде в Северную Корею оставался открытым, принося ценные валютные поступления в изолированную страну. Спящий вагон, уходящий из приграничного города Китая Даньдун, был заполнен посетителями, возбужденными перспективой приключений; Пассажиры были преимущественно из Китая, но несколько были из Европы и были сильно заряжены этой поездкой.

Пассажиры, едущие на "самом глубоком подземном метрополитене мира" в Пхеньяне, выглядели расслабленными. Но некоторые из них стали смотреть на смартфоны с большим экраном, точно так же, как это делали бы пассажиры метро в любом другом городе.

Все это может быть поверхностным и хрупким, под ужесточением санкций, но это знак того, как, как это ни удивительно, город Пхеньян изменился под властью Ким Чен Ына.

Лидер, получивший образование в Швейцарии, еще не провел реформы открытости в китайском стиле, но по крайней мере, он изменил уличную моду Пхеньяна, представив свою жену Ри Соль-Джу в качестве образца стиля. Куртки Ри, пиджаки, юбки до колен, отвесные чулки и высокие каблуки можно было увидеть почти у каждой женщины до 40 лет.

Накануне 15 апреля, в годовщину "Дня солнца" дедушки Ким Ир Сена, Ким Чен Ын пригласил в Пхеньян 200 международных журналистов, чтобы осветить то, что он назвал "большим и важным событием". Поскольку мир нервно размышлял о еще одном ядерном испытании, о котором было объявлено, лидер вместо этого стоял перед телевизионными камерами, чтобы разрезать ленту, предвещающую открытие улицы Рёмёнг.

Эти две улицы – места большей части высотных резиденций. Они имеют современный архитектурный дизайн, со светящимися буквами, из которых формируются названия и лозунги в ночное время. Есть даже освещающие обозначения названий магазинов быстрого питания на первом этаже. Проекты могли быть легко скопированы и вклеены в Пхеньян из столичного города в капиталистическом мире.

Но странно, что нигде нет наружной рекламы или рекламного щита, и на самом деле мало пешеходов ходят по улице, что делает его более похожим на научно-фантастический фильм, представляющий мир немного в прошлом, чем реальный район - или, как сказал наш гид , это модель "северокорейской мечты".

"Эта улица является прообразом того, как выглядит наш идеальный город, и мы, северокорейцы, будем упорно трудиться, чтобы реализовать этот образ", - сказал гид.

Тем не менее, стоит помнить, что для всего положительного вида Пхеньяна это результат объединения ресурсов всей страны в развитие столицы. Только небольшая горстка привилегированных элит фактически живет в этом "идеале" и наслаждается современными удобствами.

Пресс-секретарь китайского парламента Фу Ин написал в докладе, опубликованном 30 апреля Институтом Брукингса, базирующимся в Вашингтоне некоммерческим аналитическим центром, что северокорейская экономика стала выходить из своего "Трудного марша или ужасного голода. Преодоление этого кризиса с 1990-х годов".

"Реальность такова, что экономика Кореи уже прошла через свое самое трудное время. Ким Чен Ир ... стабилизировал внутреннюю ситуацию", - была опубликовано в докладе.

Пять лет назад Пхеньяну пришлось отключить свои районы из-за недостаточной летней электроснабжения. В городе было темно и тихо после заката, хотя некоторые восторженные футбольные болельщики остались на площади возле железнодорожного вокзала Пхеньяна, где было два больших телевизионных экрана и смотрели заранее записанные матчи чемпионата Европы 2012 года. В то время были сильные проблемы с электропитанием.

В апреле этого года Пхеньян был ярко освещен. Звук тяжелых грузовиков даже можно было услышать через реку, и огни не погасли до середины ночи.

В сельской местности мы часто видели крестьян с велосипедами, техника выглядела новой. Тракторы и скот использовались при вспашке, а козы свободно паслись.

Трудно понять, почему отдельные работы крестьянина включают в себя окрашивание маленьких деревьев возле дороги белой галькой. По-моему, это результат того, что деревьев становится меньше, поэтому их пытаются защищать подобным образом.

Покойный лидер Северной Кореи Ким Чен Ир положил начало движению за вырубку большей части древесины страны, и результаты очевидны: на многих горах леса нет вообще. Их состояние вызвало водную и эрозию почв, что привело к засухе или наводнению во время неблагоприятной погоды. Сейчас предпринимаются усилия по восстановлению растительности. Поэтому северокорейцы заботливо посыпают ее. Я также предполагаю, что из-за низкой эффективности их коммунальной работы в сельской местности некоторые люди просто окрашивают деревья.

Именно во время так называемого "апрельского кризиса" на полуострове в мире возникли опасения по поводу того, что Северная Корея может провести ядерные или ракетные испытания в свои важные юбилейные даты, на фоне предупреждения Вашингтона о том, что американские военные корабли направляются в близлежащие воды , готовые к упреждающему удару.

Тем не менее, поскольку 25 апреля отметили 85-ю годовщину основания корейской народной армии (КНА), а президенты Соединенных Штатов и Китая призвали друг друга к рассмотрению потенциального ядерного испытания Северной Кореи,в Северной Корее было ощущение мира. Не было организовано ни одного крупного мероприятия, кроме цветочных презентаций, шествиям к статуям лидеров, посещений национального кладбища павших солдат офицерами КНА, а также мелкомасштабных массовых танцев и пения на общественных площадях по всему городу.

Страна все еще была открыта для иностранных туристов, хотя время пребывания было очень короткое.

Военный день был важным для некоторых солдат КНА лично - у них был выходной день, в который можно жениться. В Кэсонге, чуть выше границы с Южной Кореей, многие военнослужащие проводили свою свадебную фотосъемку во дворце династии Корё - месте мирового культурного наследия.

Профессиональные фотографы, держащие цифровую камеру, советовали, какие позы надо принять при съёмке. Невесты носили традиционные костюмы, а также обильный макияж. Для одной невесты это был день, когда она наконец получила право на набор косметики "Чуньцзян", популярный бренд в стране, который могут получить только замужние женщины.

Рядом с женихами в военной форме большинство семей выглядело довольными. В результате политики "сонгун", идеологически и практически, на брачном рынке наиболее желательным оказалось около 1,2 млн. военнослужащих. Действительно,согласно опросам, "служба в армии" обошла "степень бакалавра" и "хорошую внешность", став обязательным фактором для идеального мужа для девушки из Северной Кореи.

В заключение, Ким упомянул Сирию в качестве примера, заявив, что уязвимость именно в том, почему Северная Корея никогда не откажется от своих ядерных программ. "У Асада нет мощного оружия самообороны, поэтому американцы могли стрелять в него ракетами, когда захотят, - отметил он, - Но они не могли сделать то же самое с нами"".