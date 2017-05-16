Более 19 000 постановлений вынесено судебными приставами о запрете выезда за границу в Приморье

За 4 месяца 2017 года судебными приставами вынесено более 19 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации граждан, имеющих задолженность более 10 тысяч рублей. Общая сумма задолженности приморцев, ограниченных в праве выезда за границу, превышает 5,5 млрд. рублей, сообщает ЕНВ.

Зачастую именно данная мера, принятая судебными приставами в целях взыскания задолженности, побуждает граждан исполнить требования исполнительных документов.

Так, житель города Лесозаводска, находящийся в розыске в рамках возбужденного в отношении него исполнительного производства о взыскании денежных средств в пользу кредитного учреждения, выплатил долг в размере более 50 тысяч рублей. Примечательно, что должник, тщательно скрывающий свое местонахождение, нашелся лишь после того, как судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за границу. В кратчайшие сроки гражданин Н. перечислил денежные средства на депозитный счет отдела судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу, после чего исполнительное производство в отношении него было окончено, запрет на выезд за пределы Российской Федерации - снят.

В общей сложности в результате принятия данной меры в пользу взыскателей перечислено более 96 млн. рублей, в том числе 2,5 млн. рублей - в рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей.

В период летних отпусков УФССП России по Приморскому краю во избежание неприятностей при пересечении границы настоятельно рекомендует жителям Приморья проверять себя на наличие долгов с помощью электронного сервиса "Банк данных исполнительных производств" на официальном интернет-сайте Управления либо с помощью мобильного приложения "ФССП".