Обсуждения
Об издании
ОбществоЭкономикаПолитикаВ мире
Китай Южная Корея Япония
A A A
Печать
Система Orphus

Китай

15 мая 2017, 14:30
Россия и Китай активизируют сотрудничество в рамках "Один пояс, один путь"
Россия и Китай активизируют сотрудничество в рамках "Один пояс, один путь"

Россия и Китай активизируют сотрудничество в рамках "Один пояс, один путь"

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является ключевым событием в двусторонней повестке

Развитие и укрепление китайско-российских отношений являются стратегическим выбором двух государств, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим для участия в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Один пояс, один путь", сообщает ЕНВ .

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия - добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры. С начала года китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия продолжают развиваться на высоком уровне. Были достигнуты новые результаты в двустороннем сотрудничестве в различных сферах.

Далее он сказал, что в 2017 году обе стороны разработали и активно реализуют планы разнообразных мероприятий, посвященных 20-летию создания Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития и 60-летию создания Общества российско-китайской дружбы. Это позволило укрепить взаимопонимание и дружбу между народами двух стран, заложило крепкие общественные основы для развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

"Это позволило укрепить взаимопонимание между нашими народами, заложило крепкие общественные основы китайско-российских отношений, стратегического партнёрства перед лицом сложной, быстро меняющейся ситуации в мире. Китай и Россия проявили чувство ответственности в качестве великих держав", — подчеркнул председатель КНР.

В условиях сложной и изменчивой международной обстановки Китай и Россия, будучи крупными державами, проявили чувство ответственности, прилагая усилия к политическому урегулированию "острых" проблем, и сыграли роль "балластного камня" в обеспечении стабильности и мира как в регионе, так и во всем мире, подчеркнул Си Цзиньпин.

Назвав развитие и укрепление китайско-российских отношений являются стратегическим выбором двух государств, Си Цзиньпин подчеркнул, что как бы не изменилась международная ситуация, Китай и Россия должны всемерно обеспечить успешное развитие двусторонних отношений. Обеим сторонам надлежит углублять сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и других традиционных отраслях, уделять внимание эффективной реализации важных проектов, расширять научно-техническое и инновационное сотрудничество, содействовать повышению уровня практического сотрудничества и достижению еще больших результатов по этому направлению.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость усиления стратегического взаимодействия между Китаем и Россией, совместного содействия непрерывному и стабильному росту глобальной экономики, мирному решению международных и региональных "острых" проблем, совершенствованию системы глобального управления. По словам китайского лидера, отношения двух стран продолжают развиваться на высоком уровне, достигая новых результатов. В частности он обратил внимание на то, что товарооборот между РФ и КНР в первом квартале 2017 года составил более 18 миллиардов долларов и демонстрирует мощную тенденцию к оживлению.

Владимир Путин прежде всего поздравил с успешным началом Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Один пояс, один путь", указав на своевременность выдвижения Китаем инициативы "Один пояс, один путь" и проведения этого форума.

Владимир Пути отметил высокий уровень развития российско-китайских отношений, частые контакты на высоком уровне и тесные связи по линии правительств и парламентов. Он обратил внимание на быстрый рост двустороннего товарооборота и некоторое улучшение его структуры. Он привел данные, согласно которым в прошлом году товарооборот между странами вырос на четыре процента. При этом за январь-март текущего года темпы роста составили уже 37%.

"Что особенно важно и что нас радует - это то, что меняется структура нашего товарооборота. В этой структуре увеличивается доля машинотехнической продукции, сельского хозяйства, причём это потоки в обе стороны", — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, то, что Россия и Китай сохраняют активные контакты и координацию действий по важнейшим вопросам международной повестки дня, оказывая друг другу поддержку, является важным стабилизирующим фактором в международном сообществе.

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является ключевым событием в двусторонней повестке, заявил Президент РФ Владимир Путин.

"В двустороннем плане ключевым событием, считаю, является ваш предстоящий рабочий визит в Российскую Федерацию. Мы вас ждём", — приводит слова главы российского государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Правительство РФ совместно с Администрацией Президента и ЦК КПК готовят "целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы".

"Выстроен целый график контактов на рабочем уровне по линии правительств, по линии министерств, ведомств, парламентов наших стран. Мы удовлетворены тем, как развиваются наши отношения по всем этим направлениям", — добавил президент РФ.

Метки: Один пояс, один путь, форум

В закладки
В блог
Печать
 
RSS-лента комментариев

Другие новости рубрики

Россия и Китай создадут фонд для развития Дальнего ВостокаРоссия и Китай создадут фонд для развития Дальнего Востока
сегодня, 10:30
Фонд будет финансировать проекты на российском Дальнем Востоке и в северо-восточных районах Китая
Владимир Путин пригласил участников форума "Один пояс — один путь" посетить ПМЭФ и ВЭФВладимир Путин пригласил участников форума "Один пояс — один путь" посетить ПМЭФ и ВЭФ
14 мая 2017, 19:40
В работе форума в Пекине принимают участие главы ряда государств и правительств, руководители крупных международных организаций
Китайские ракетные войска провели испытания новых типов ракетКитайские ракетные войска провели испытания новых типов ракет
13 мая 2017, 16:30
Испытание проведено с целью преодоления угрозы национальной безопасности

Последние новости

В ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверенийВ ЦИК обсудили поправки к законопроекту об отмене открепительных удостоверений
сегодня, 18:30
Выборы в регионах России, которые состоятся в единый день голосования 10 сентября нынешнего года, пройдут по обновлённому законодательству
Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"Крейсер "Варяг" прибыл в порт Сингапура для участия в "Имдэкс Эйша – 2017"
сегодня, 16:20
Специализированная выставка военно-морской техники и вооружений пройдет с 16 по 18 мая 2017 года
В Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетомВ Приморье к судебному приставу пришел визитер со стилетом
сегодня, 15:10
Позже выяснилось, что гражданин не являлся должником

От первого лица

Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске
08.05.2017 00:00
Александр Ивашкин: Зачем нужно поднимать МРОТ?
20.04.2017 14:00
Инга Клокова: Мы выдадим столько кредитов на посевную, сколько будет нужно региону

Самые популярные

Горячие обсуждения

14.05.2017 15:00
Государственный долг Дальнего Востока на апрель этого года составил более 150 миллиардов рублей 2
15.05.2017 09:00
Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске 1

Все комментарии

Метки

авто администрация Владивостока Артем бюджет Владивосток выборы ГИБДД Дарькин депутаты детские сады дороги Дума Владивостока ЖКХ интернет кино Китай кризис Луч-Энергия Медведев милиция Приморский край прокуратура Путин Пушкарев Саммит АТЭС-2012 строительство суд убийство УВД футбол

Все метки

© 1998—2017,
Ежедневные Новости Владивостока


Общество Экономика Политика В мире Китай Южная Корея Япония

Об издании Форум Опросы Экспорт/RSS Календарь Публикации Поиск Рейтинг Магазины Рекламные статьи


Правила использования информации данного сайта. При полном или частичном цитировании информации указание названия газеты как источника и работающей ссылки на сайт www.novostivl.ru обязательны.

Сетевое периодическое издание Ежедневные Новости Владивостока (ЕНВ). 690003, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 38, офис 307 (адрес редакции). Главный редактор: Устинов М.Я. Тел.: +7 902 4870111. Email: info@novostivl.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-62594 от 31 июля 2015 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором).
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+