Россия и Китай активизируют сотрудничество в рамках "Один пояс, один путь"

Развитие и укрепление китайско-российских отношений являются стратегическим выбором двух государств, заявил в воскресенье председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим для участия в Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Один пояс, один путь", сообщает ЕНВ .

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия - добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры. С начала года китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия продолжают развиваться на высоком уровне. Были достигнуты новые результаты в двустороннем сотрудничестве в различных сферах.

Далее он сказал, что в 2017 году обе стороны разработали и активно реализуют планы разнообразных мероприятий, посвященных 20-летию создания Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития и 60-летию создания Общества российско-китайской дружбы. Это позволило укрепить взаимопонимание и дружбу между народами двух стран, заложило крепкие общественные основы для развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

"Это позволило укрепить взаимопонимание между нашими народами, заложило крепкие общественные основы китайско-российских отношений, стратегического партнёрства перед лицом сложной, быстро меняющейся ситуации в мире. Китай и Россия проявили чувство ответственности в качестве великих держав", — подчеркнул председатель КНР.

В условиях сложной и изменчивой международной обстановки Китай и Россия, будучи крупными державами, проявили чувство ответственности, прилагая усилия к политическому урегулированию "острых" проблем, и сыграли роль "балластного камня" в обеспечении стабильности и мира как в регионе, так и во всем мире, подчеркнул Си Цзиньпин.

Назвав развитие и укрепление китайско-российских отношений являются стратегическим выбором двух государств, Си Цзиньпин подчеркнул, что как бы не изменилась международная ситуация, Китай и Россия должны всемерно обеспечить успешное развитие двусторонних отношений. Обеим сторонам надлежит углублять сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и других традиционных отраслях, уделять внимание эффективной реализации важных проектов, расширять научно-техническое и инновационное сотрудничество, содействовать повышению уровня практического сотрудничества и достижению еще больших результатов по этому направлению.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость усиления стратегического взаимодействия между Китаем и Россией, совместного содействия непрерывному и стабильному росту глобальной экономики, мирному решению международных и региональных "острых" проблем, совершенствованию системы глобального управления. По словам китайского лидера, отношения двух стран продолжают развиваться на высоком уровне, достигая новых результатов. В частности он обратил внимание на то, что товарооборот между РФ и КНР в первом квартале 2017 года составил более 18 миллиардов долларов и демонстрирует мощную тенденцию к оживлению.

Владимир Путин прежде всего поздравил с успешным началом Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Один пояс, один путь", указав на своевременность выдвижения Китаем инициативы "Один пояс, один путь" и проведения этого форума.

Владимир Пути отметил высокий уровень развития российско-китайских отношений, частые контакты на высоком уровне и тесные связи по линии правительств и парламентов. Он обратил внимание на быстрый рост двустороннего товарооборота и некоторое улучшение его структуры. Он привел данные, согласно которым в прошлом году товарооборот между странами вырос на четыре процента. При этом за январь-март текущего года темпы роста составили уже 37%.

"Что особенно важно и что нас радует - это то, что меняется структура нашего товарооборота. В этой структуре увеличивается доля машинотехнической продукции, сельского хозяйства, причём это потоки в обе стороны", — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, то, что Россия и Китай сохраняют активные контакты и координацию действий по важнейшим вопросам международной повестки дня, оказывая друг другу поддержку, является важным стабилизирующим фактором в международном сообществе.

Предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является ключевым событием в двусторонней повестке, заявил Президент РФ Владимир Путин.

"В двустороннем плане ключевым событием, считаю, является ваш предстоящий рабочий визит в Российскую Федерацию. Мы вас ждём", — приводит слова главы российского государства пресс-служба Кремля.

По словам Путина, Правительство РФ совместно с Администрацией Президента и ЦК КПК готовят "целый пакет хороших документов, в том числе и план действий по реализации наших стратегических инициатив на ближайшие годы".

"Выстроен целый график контактов на рабочем уровне по линии правительств, по линии министерств, ведомств, парламентов наших стран. Мы удовлетворены тем, как развиваются наши отношения по всем этим направлениям", — добавил президент РФ.