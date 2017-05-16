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15 мая 2017, 14:00
Во Владивостоке пройдет "Ночь музеев" под темой "Дизайн и музыка"

Во Владивостоке пройдет "Ночь музеев" под темой "Дизайн и музыка"

Тема приурочена к проходящим на "Заре" выставкам "Советский дизайн 1950-1980" и "Материализация"

В ЦСИ "Заря" 20 мая в четвертый раз пройдет акция "Ночь музеев". В этом году ее тема – "Дизайн и музыка", приурочена к проходящим на "Заре" выставкам "Советский дизайн 1950-1980" и "Материализация". Программа включит в себя экскурсии и квесты по выставкам, детские творческие мастерские, лекции, воркшопы от дизайнеров и художников, презентацию проекта резидента Максима Шера, кинопоказы, а также большой концерт дальневосточных групп. Вход свободный, сообщает ЕНВ.

20 мая с 11:00 до 16:00 часов в цехе №2 на 1 этаже будет работать детская комната, где пройдет показ произведений детской анимации и мастер-классы. А с 16:00 для маленьких гостей начнется специальная кинопрограмма из анимационных фильмов, повествующих о подлинной дружбе и любви.

С 11:00 до 24:00 можно будет посетить выставки "Советский дизайн 1950-1980" и "Материализация". Экспозиции можно посмотреть как самостоятельно, так и в составе экскурсий, которые будут проходить раз в два часа, начиная с 12:00. На мероприятие требуется регистрация.

В 12:00 в читальном зале начнутся лекции и мастер-классы от дизайнеров и художников. Перед гостями выступят Алексей Филатов, Сузуки Казуаки, Кирилл Крючков, Евгений Тхоржевский. На мастер-классы количество мест ограничено. Запись ведется по телефону +7 423 231-71-00 

В арт-резиденции (цех № 2, вход 1) в 15:00 пройдет лекция координатора арт-резиденции "Заря" Адель Ким, а в 16:00 — круглый стол с руководителем "Владивостокской школы современного искусства" Яны Гапоненко и участниками школы. На мероприятие требуется регистрация. В 17:00 с приветственной лекцией выступит резидента EVOL из Германии (цех № 2, вход 10). В 19:00 начнется презентация проекта резидента Максима Шера.

C 17:00 до 19:00 в цехе №5 администратор онлайн-журнала "Эхо Портового Города" Алексей Рацсхаллаев и администратор паблика "SOUNDCHECK" Пётр Полещук проведут лекции по музыке.

Регистрация по телефону 8 (423) 231-71-00

Кинопрограмма, ориентированная на взрослую аудиторию, представит фильмы, которые повсеместно признаны выдающимися произведениями, пересматривающими традицию эротического жанра. Все картины отличают неординарные сюжеты и новаторские приемы репрезентации интимных взаимоотношений.  Кинопоказ пройдет с 22:00 до 04:00.

Музыкальная программа начнётся в 21:00 и будет разделена на два отделения: романтическое (sugar crystal jazz duo, Лёня Челюскинс(кий), Олег Лёгкий) и танцевальное ("Самый маленький человек", техноидный лайф от Johnny Thorj, Spa sound system, "Дальневосточные разлучницы"). 

Метки: Заря, ночь музеев

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