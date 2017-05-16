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Экономика

15 мая 2017, 13:30
Верховный суд облегчил нагрузку на малый бизнес

Верховный суд облегчил нагрузку на малый бизнес

Предприниматели на УСН могут уплачивать страховые взносы исходя из чистой прибыли

Верховный суд определил, что предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, могут уплачивать страховые взносы исходя из чистой прибыли, а не из дохода. Позиция суда может помочь облегчить нагрузку на малый бизнес, сообщает ЕНВ со ссыкой на РБК.

Индивидуальные предприниматели, работающие на упрощенной системе налогообложения (УСН) с объектом "доходы минус расходы", не должны платить страховые взносы в Пенсионный фонд исходя из общего дохода — они вправе вычитать расходы и платить взносы исходя из чистой прибыли. Такое определение, которое потенциально снижает страховые издержки предпринимателей, вынес Верховный суд в апреле.

Позиция Верховного суда особенно актуальна для тех ИП, у которых обороты исчисляются миллионами рублей, а чистая прибыль — в разы меньше (это, например, характерно для торгового бизнеса). В экстремальном случае — при выручке ИП более 14 млн руб. и чистой прибыли в пределах 300 тыс. руб. — разница в бремени пенсионных взносов при действующем подходе и подходе, за который выступил Верховный суд, достигает 135 тыс. руб. (сумма, которую могли бы сэкономить такие предприниматели в 2016 году, если бы платили взносы исходя из позиции Верховного суда), подсчитал РБК. УСН — самая востребованная система налогообложения у индивидуальных предпринимателей: например, в Москве ее используют 84% ИП.

В своем определении Верховный суд ссылается на знаковое решение Конституционного суда, который в конце 2016 года разрешил ИП, работающим на общей системе налогообложения, платить страховые взносы в Пенсионный фонд исходя из чистой прибыли, а не из дохода. Позиция Конституционного суда может зеркально применяться и в отношении УСН, посчитал Верховный суд.

Налоговая и социальные фонды вряд ли начнут пересчитывать взносы ИП на упрощенке из-за определения Верховного суда, замечает эксперт "СКБ Контур" Павел Орловский. Позиция суда актуальна для предпринимателей на УСН "доходы минус расходы", у которых нет наемных работников (уплачивают взносы только за себя) и чьи доходы превышают 300 тыс. руб. "Но теперь у плательщиков появилось решение, благодаря которому они могут начать спор по поводу взносов в 1%, начисленных на превышение дохода сверх 300 тыс. руб., в том числе и за прошлые периоды", — считает он. Для этого нужно обратиться в ПФР с заявлением о пересчете взносов за периоды до 2017 года. Спор с высокой вероятностью может дойти до суда, но шансы на выигрыш повышаются — с учетом уже существующей позиции Верховного суда.

В решении суда нет прямых выводов, которые позволили бы налогоплательщику спать спокойно, предостерегает Орловский. "Нет ни ссылок на определение налоговой базы при УСН (ст. 346.18 Налогового кодекса), ни на состав расходов (ст. 346.16). Сказано лишь о том, что принципы определения объекта налогообложения по НДФЛ и на упрощенке "доходы минус расходы" совпадают", — говорит эксперт.

Метки: Верховный суд, ИП, налоги, УСН

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