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Общество

15 мая 2017, 13:20
Во Владивостоке уволили воспитательницу детского сада с поддельный диплом об образовании

Во Владивостоке уволили воспитательницу детского сада с поддельным диплом об образовании

Воспитатель купила справку о прохождении ею обучения и получения соответствующего диплома за 1 500 рублей

Прокуратура Первомайского района города Владивостока провела проверку исполнения образовательными учреждениями законодательства при привлечении к трудовой деятельности в сфере воспитания. В одном из детских садов общеразвивающего вида проверяющими выявлен факт использования воспитателем подготовительной группы поддельного диплома об образовании, сообщает ЕНВ со ссылкой на Пркуратуру края.

Установлено, что приказом заведующей дошкольного образовательного учреждения на должность воспитателя принята гр-ка А., которая при трудоустройстве представила диплом о наличии у нее среднего специального образования по специальности "Дошкольное образование", якобы полученного в педагогическом колледже.

Между тем, по информации образовательного учреждения, наименование которого указано в предъявленном дипломе, программа среднего специального образования "Дошкольное образование" не реализовывалась, выпуск специалистов по указанной специальности не производился, диплом на имя данной гражданки с указанными серией и номером не выдавался.

В соответствии с требованиями законодательства у работников, принимаемых на должность воспитателя, должно быть высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика".

Учитывая данные обстоятельства, в отсутствие требуемого по закону образования женщина не могла занимать указанную должность.

По факту нарушений прав несовершеннолетних воспитанников на образование надлежащего качества прокуратурой района внесено представление заведующей детского сада, в котором поставлен вопрос о прекращении действия трудового договора с лицом, не имеющим права занимать должность воспитателя дошкольного образовательного учреждения.

В ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования воспитатель предоставила заведующей архивную справку образовательного учреждения о якобы прохождении ею обучения и получения соответствующего диплома об образовании. 

При проверке достоверности сведений, изложенных в этой справке, выяснилось, что данная справка образовательной организацией не выдавалась. Более того, запросов о выдаче такой справки к ним не поступало.

В дальнейшем воспитатель пояснила, что она обратилась по объявлению, которое нашла в сети "Интернет", и за 1 500 рублей в короткие сроки ей изготовили нужную справку.  

В настоящее время воспитатель уволена, материалы проверки по факту использования заведомо подложного документа направлены прокурором района в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).

Метки: детский сад, образование

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