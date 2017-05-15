Татьяна Вшивкова: Некоторые чиновники в Приморье висят на волоске

Биолог и член Общественного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биологических ресурсов в Приморском крае Татьяна Вшивкова отличается тем, что всегда говорит то, что думает. Ее неудобные для власть предержащих выводы будоражат общественность региона не первый год. В интервью корреспонденту ЕНВ эколог рассказала, какие наиболее актуальные вопросы изучают сейчас защитники природы.

Татьяна Сергеевна, известно, что в данный момент вы занимаетесь проблемой вырубки деревьев в парке Академгородка. Скажите, в какой стадии находится разбирательство по поводу участка, который пытается застроить в районе станции Чайка одна из крупнейших строительных компаний нашего региона? Научному сообществу удается пока сдерживать аппетиты застройщиков?

Наука и молодые ученые настроены очень серьезно, вплоть до голодовок, пикетов, обращений к президенту РФ. Нас поддерживают тысячи жителей Приморья, сотрудники РАН, которым надоел этот беспредел в государственной собственности – на земле Академгородка ДВО РАН. Кроме того, нас поддерживают власти Приморского края, прокурорское и судейское сообщество, ФАНО России. Но куда в результате все повернется, спрогнозировать сложно.

Все-таки, скажите,этот участок был передан в частные руки законно?

По нашему мнению - нет. Чиновники игнорируют тот факт, что земля еще в 1971 году была передана в бессрочное пользование ДВО РАН. Это подтверждено решением Арбитражного суда Приморского края, документами генеральной прокуратуры РФ. Быть может, формально все и по закону. Но если хорошо разобраться, участники процесса, приведшего к сегодняшней беспредельной ситуации, могут получить серьёзные уголовные наказания. Наши эксперты много чего накопали, мы, ученые, люди дотошные. Там замешаны бывшие руководители департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья, руководители администрации города Владивостока, и другие ответственные лица. Сейчас все документы, которые мы собрали, переданы в прокуратуру и правоохранительные органы. О данной ситуации знает и губернатор Владимир Миклушевский, который поручил своему заместителю Василию Усольцеву разобраться в ней.

Почему же до сих пор никаких уголовных дел не заведено?

Судебное разбирательство органами прокуратуры инициировано 2 мая 2017 года в Ленинском суде города Владивостока. Приходится ждать результатов судебных прений, возможно, пройдёт несколько месяцев. Но я уверена, всех нас ждут неожиданные открытия. Виновные в нарушении законодательства будут названы.

Вероятно, все махинации обделаны с юридической точки зрения грамотно?

Вы правильное выражение выбрали, вот именно – "обделаны". Но, наверное, некоторые наши сограждане, те, кто сейчас под следствием, тоже были уверены, что "обделывают" всё грамотно, и якобы законно. Но сейчас - держат ответ и пытаются доказать, что действовали по закону, исполняя беззаконие. Беда, что закон у нас чиновниками часто понимается по-разному. И иногда выглядящее законно дело на поверку оказывается хитроумным сплетением незаконных действий.

С прокуратурой и контролирующими структурами наши эксперты встречаются чуть ли не ежедневно. Радует, что нас слушают. Видно, что люди закона пытаются по-настоящему разобраться в деле. Недавно представители прокуратуры совместно со специалистами из городской администрации и других ведомств посетили ту самую площадку в Академгородке ДВО РАН – между ТИБОХом и больницей (ДВОМЦ), где "Армада" собирается "вписать" неоднозначный строительный объект. Был выявлен ряд вопиющих нарушений: без порубочных билетов на этом участке срублены ценные краснокнижные деревья, которые сброшены в овраг ручья здесь же, на территории участка "Армады" (строительной компании с иностранным лицом капиталом), обнесённого строительной лентой. Обнаружен также массово вырубленный подрост (это также было сделано без порубочных билетов). Представители "Армады", которых мы встречали на этой территории, уверяли нас, что рубили не они. Но кто ещё мог сотворить такое на "частной" территории Армады, бдительно охраняемой денно и нощно чуткими охранниками-сторожами. Причем, срубленные краснокнижные деревья, а также подрост сброшены тут же, в овраг, который входит в пределы "армадинского" участка. Видимо из них никто даже предположить не мог, что дело придётся иметь с учёными – которые привыкли быть "Шерлок Холмсами" в своей науке, и к проведению другого рода исследований относятся также, пользуясь известными методами дедукции и индукции. Они отметили каждый пенёк, обошли каждый метр территории. Представленные факты представителей прокуратуры,мягко сказать, удивили.

Что же их удивило? Ведь во Владивостоке не один раз захватывались участки прямо в центре города?

Моё мнение – некоторые просто обнаглели, считая, что для них в Приморье закон не писан. Изучая сводки последнего года – о беспределах со скверами, городскими лесами начинаешь понимать, что дело зашло слишком далеко. Ведь, действительно, во Владивостоке уже десятки раз отмечены захваты участков прямо в центре города – и, как пытаются нам объяснить – всё делается по закону. У одного известного депутата около 30 таких участков, которые он собирается использовать под торговые центры. И что? Пока ничего. Вот поэтому "законное"" беззаконие продолжается. Почему же это удивило прокурорских в Академгородке? Потому что нарушения – тут же, на поверхности, никто даже не пытался скрыть следы содеянного. Видимо, сильные мира сего даже и не подозревали, что у нас в крае беззаконие может стать предметом серьёзного разбирательства со стороны закона. И наглость уже приобрела такие размеры, что даже повидавшие всего представители прокуратуры, как нам показалось, были поражены увиденным.

Самое интересное, это то, что земля ДВО РАН до сих пор находится в государственной собственности, никто ведь не отменял ни акт 1971 г., ни другие. Тем не менее, идёт открытое расхищение государственной собственности, прикрываемое якобы законными действиями –и все молчат. Молчали. Но терпение кончилось, когда размеры наглости перехлестнули все возможные пределы. И доселе молчаливые и терпеливые учёные встали стеной. Знаете, когда люди доведены до предела – с ними бороться уже невозможно. Они пойдут до конца. И теперь нам необходимо не только восстановление справедливости с академической землёй – но и привлечение к ответственности всех, кто позволил расцвести этому беззаконию. Чиновники и городской и краевой администрации должны ответить за непринятие надлежащих мер реагирования по данной проблеме, а, возможно, и будут привлечены за участие в коррупционных схемах.

А вот вопросы из другой области. Правда ли, что в Приморье перестала ловиться рыба, потому что угольными терминалами загрязнено море?

На этот вопрос вам лучше ответят специалисты – морские биологи, экологи. Но проблема загрязнения наших акваторий действительно существует. И это проблема большая и серьёзная. Мы ежедневно "теряем" не только наши земли, но и морские участки. И это также вопрос к "большой власти". Приведу известный пример – Находка. К настоящему времени в находкинском порту работает уже 16 стивидорных компаний, у которых нет ни санитарных зон, ни очистных сооружений. И это вообще-то очень серьезное нарушение законодательства. На вопрос представителя транспортной прокуратуры Находки – как это вообще возможно? - он только развел руками и честно признался – разбираемся… Тем не менее, порты работают, перегружают – и им, опять же – закон не писан.

Вы спрашиваете – влияет ли уголь, попадая в море, на состояние гидробионтов. Ответ таков – всё зависит от концентрации. У нас в морях есть природные угольные выходы и это до определенного времени никому не мешало. Но когда приповерхностный донный слой прибрежий в районе угольных портов практически нацело начинает состоять из отложений угля – это уже проблема. Как вы считаете, если вы вылавливаете морское животное, вскрываете его, а у него внутренности чёрные – это нормально? … Люди нам присылают такие фотографии. Это примерно то же, что угольная болезнь у шахтеров - их лёгкие также становятся чёрными, и это уже беда, это болезнь. Уголь из легких не выводится, он накапливается. Поэтому так опасна угольная пыль в воздухе, от которой особенно страдают дети. Но про проблемы морей вам лучше расскажут специалисты.

Какие еще вопросы рассматривает сейчас экспертный совет?

Один из вопросов, который 15 мая будет рассматриваться на заседании Общественного экспертного совета по экобезопасности Приморского края – ситуация с загрязнением территорий муниципальных образований. Будет заслушана информация 14 глав городских округов и муниципальных районово том, как решаются проблемы замусоривания. Я полагаю, это будет очень интересное заседание. И это очень важный шаг Совета и Департамента экологии – что вышли на уровень таких обсуждений, что подняли эту проблему на уровень общественного экспертного обсуждения.

Много говорят о мусоре, вкладывается куча государственных денег, а становится все грязнее и грязнее. Есть ли выход?

Если тем, кто сдаёт мусор будут платить - то мусора не будет. Пока же у нас всё наоборот: чтобы сдать мусор – ты должен платить. Это идиотская схема, на мой взгляд, и результаты работы такой схемы мы видим, оглядевшись вокруг.

Помните, как было раньше – пустую бутылку невозможно было найти – она стоила деньги. На деньги, полученные от сдачи стеклопосуды, людям иногда удавалось дожить до зарплаты, хватало и на молоко, и на хлеб; на кефирные бутылки мы, дети, покупали мороженное. Сдавая в переработку бумажную макулатуру – могли приобрести интересные книги, какие-то игрушки, карандаши. Сейчас же – для того, чтобы сдать мусор, вы должны заплатить. Естественно, никто платить не хочет и не будет, проще выбросить ночью в лесу. Кто эту схему придумал? Враг природы, враг народа, так бы сказали в прежние времена, так можно и сейчас говорить. Сегодня мусорный бизнес – один из самых рентабельных, настоящее золотое дно для некоторых. Мало того, что государство выделяет хорошие деньги на решение этой проблемы, ещё и мы платим за утилизацию мусора. На мусоре сейчас некоторые люди наживаются также, как на добыче золота.

Если резюмировать, как в Приморском крае обстоят дела с экологией?

Плохо. Не верите – посмотрите вокруг. На мой взгляд, власти, руководители соответствующих структур не справляются с решением задач, которые перед ними стоят. Если хозяин плохой, в доме всегда будет грязно, всегда – разруха, сколько денег ему не давай, какую поддержку не оказывай. Пока не появятся специалисты, болеющие за свое дело, просто деловые и честные люди, которые стремятся, прежде всего, к решению задач, а не к власти и тем привилегиям, которые она дает - ничего не изменится. Вы можете упрекнуть меня, сказать – рассуждать легко, а ты вот попробуй – сделай. Я предлагаю проехаться даже не за границу, а по городам России. И вы сразу увидите – в каком городе, поселке, деревне – хороший хозяин, а где – плохой. Даже у нас в стране можно найти много примеров толкового хозяйствования. Чистота и порядок не зависят от финансовых вливаний, которые часто приводят (как на Украине) – только к росту коррупции и тотальному воровству. Зайдите в дома где разные хозяйки – порой в богатом доме (если нет помощниц) – такой бардак, а у небогатой, скромной, но трудолюбивой женщины – всё блестит, сияет, пирожками пахнет, муж и дети чистые, счастливые, довольные. Поставьте в управленцы толковых, деловых и, повторяю, честных людей – которые уже показали, что они умеют работать, и знают, как работать – и всё зацветет и запахнет (не мусорной гнилью, а запахами чистоты и весны).

Как не крути – вся проблема – в кадрах. Кадры решают всё – золотые слова. У нас же пока - что во властных структурах, что в общественных – преобладают не деловые люди, а лоббисты определенных группировок, которых не заботит благополучие жителей края, а также люди, связанные с коррупционной сетью, опутавшей региональные структуры. Неприятно это осознавать, но других объяснений я не нахожу. Наши пенсионеры могут привести хорошие примеры из прошлого. Приморье тогда как-то и без угля и нефти обходилось – у нас ведь были и есть другие сокровища, о которых нынешние руководители забыли. Сейчас всё направлено на быстрое обогащение – а потом, хоть трава не расти. Хозяина – нет. Те, кто у власти – любят деньги и власть, больше, чем Приморье и людей, в нём проживающих. В этом – ответ на все вопросы и проблемы.