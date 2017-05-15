Во Владивостоке на картодроме Змеинка состоялась военно-патриотическая игра "Зарница"

В соревнованиях, организованных Тихоокеанским флотом (ТОФ) и администрацией Первомайского района Владивостока, соревновались команды из 15 школ и курсанты филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского Президентского кадетского училища). В игре приняли участие 340 учеников, каждая команда пришла в специально-подготовленной форме – одни ребята были в тельняшках и бескозырках, другие в пилотках и зеленых форменных рубашках, третьи – в камуфляжной форме и военных банданах, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Приветственное слово на открытии произнес заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Анатолий Зелинский. От имени командования флота он поздравил молодежь с началом спортивного праздника и пожелал всем ярких побед.

На первом этапе игры школьники выявляли лучшую команду в смотре строя и песни. Ребята исполнили "Служить России", "Россия, любимая моя", "Катюша" и "День Победы".

Затем участники игры продемонстрировали свои навыки во время военизированной эстафеты. Школьники должны были на время собрать и разобрать автомат Калашникова, метнуть дротик в воздушный шарик, наложить фиксирующую шину на руку "пострадавшему" товарищу, правильно и быстро надеть противогаз, пробежать полосу препятствий, пройти гуськом и финальный этап – захват флага.

В качестве судей выступали офицеры надводных кораблей главной базы Тихоокеанского флота, которые не только оценивали выступления и начисляли школьникам баллы, но и подсказывали, если у ребят возникали трудности.

Затем под аплодисменты собравшихся прошло яркое выступление морских пехотинцев из десантно-штурмового батальона.

Большой интерес вызвала выставка военной техники, которую недавно можно было увидеть на военном параде во Владивостоке.

Кроме того, все желающие смогли отведать флотской каши и посмотреть концерт художественной самодеятельности.

По окончании игры всем участникам были вручены грамоты, а победителям призы и кубки.